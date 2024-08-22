​Кабмін ухвалив постанову про систему "е-Консул", яка допомагатиме українцям за кордоном

Очікується, що система запрацює вже цього року.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул", що забезпечить нову якість і доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Модернізована система "е-Консул" зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном. Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично", - прокоментував голова МЗС Дмитро Кулеба.

Станом на серпень уже створено цифрову платформу, на якій у закритому режимі тестують оновлену електронну чергу, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок.

МЗС також продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз, що дасть змогу скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%.

"Нова система поступово позбавить громадян необхідності надавати вже наявні у держави дані чи документи, уможливить запровадження перших дистанційних послуг, задля отримання яких взагалі не буде потреби у відвіданні консула. Очікується, що українці зможуть скористатися оновленою системою вже цьогоріч", - ідеться в повідомленні.

Після запуску модернізованої системи "е-Консул" МЗС планує нарощувати темпи цифровізації консульської сфери й протягом наступного, 2025 року.

"За кордоном нині перебуває близько 7,5 мільйонів громадян України, більша частина з яких виїхали вимушено через російське вторгнення. Цій категорії заявників особливо потрібна консульська допомога через втрачені документи, невирішені майнові питання, влаштування дітей тощо. І хоча МЗС залучило максимум з наявних ресурсів, вчинивши за 2022-2023 роки понад 2 млн консульських дій силами фактично 300 консулів, попит на отримання консульських послуг залишається вкрай високим та об’єктивно перевищує можливості консульських служб більшості країн світу", - зазначили у МЗС.

Раніше також повідомлялося, що в Україні мають намір створити Міністерство єдності, яке працюватиме з українською громадою за кордоном.