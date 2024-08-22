На щастя, постраждалих немає.

Вчора під час евакуації людей з міста Українськ на Донеччині група "Фенікс" потрапила під обстріл російських окупантів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На момент обстрілу в автомобілі перебувало двоє рятувальників, поліцейський та троє цивільних громадян, серед яких жінка з інвалідністю.

На щастя, постраждалих немає. Внаслідок удару пошкоджено евакуаційний автомобіль.

Як повідомлялося, з окремих районів Донеччини проводитимуть примусову евакуацію дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками. У Мирнограді Покровського району також будуть проводити подомовий обхід через випадки приховування батьками дітей від евакуації.