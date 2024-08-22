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ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни обстріляли евакуаційну групу на Донеччині, пошкоджено автомобіль

На щастя, постраждалих немає.

​Росіяни обстріляли евакуаційну групу на Донеччині, пошкоджено автомобіль
Евакуація (архівне фото)
Фото: ДСНС

Вчора під час евакуації людей з міста Українськ на Донеччині група "Фенікс" потрапила під обстріл російських окупантів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На момент обстрілу в автомобілі перебувало двоє рятувальників, поліцейський та троє цивільних громадян, серед яких жінка з інвалідністю.

На щастя, постраждалих немає. Внаслідок удару пошкоджено евакуаційний автомобіль. 

Як повідомлялося, з окремих районів Донеччини проводитимуть примусову евакуацію дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками. У Мирнограді Покровського району також будуть проводити подомовий обхід через випадки приховування батьками дітей від евакуації. 

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