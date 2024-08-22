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Wall Sreet Journal: звільнення Курської області для Москви може бути меншим пріоритетом, ніж просування в Донецькій

Ворог окопується в Курській області, готуючись до тривалої боротьби. 

Wall Sreet Journal: звільнення Курської області для Москви може бути меншим пріоритетом, ніж просування в Донецькій
Фото: EPA/UPG

Для Росії повернення під контроль всієї Курської області може бути другорядної ціллю порівняно з більш стратегічною метою просування вглиб Донецької області. На Курський напрямок Москва перекинула переважно резерви, а також окупантів з півдня і півночі України, тобто напрямків, де бої не такі інтенсивні, йдеться у матеріалі Wall Street Journal

Тим не менше, українська операція вдарила по заяві Путіна, що "СВО", тобто війна, обмежуватиметься Україною і мінімально вплине на життя росіян. Дехто з українських військових командирів вже давно говорив, що ключовим елементом стратегії є примусити росіян відчути війну, аби тиснути на Путіна задля її припинення. 

Одними з перших військ, які зайшли в Курську область, були підрозділи безпілотників. Розвідувальні й ударні БпЛА повинні допомогти українським силам просуватися уперед. 

Один із українських військовослужбовців, задіяних у курській операції, повідомив журналістам, що росіяни зараз ведуть жорсткішу боротьбу. Раніше цього тижня росіяни направили 80 осіб в одне з підконтрольних Україні сіл. Вони скинули на нього 21 бомбу, а потім почали штурм. Ці війська Москва добре оснастила, і деякі з них мають очевидний бойових досвід. Росія також успішно застосувала системи радіоелектронної боротьби, щоб збити безпілотники. Росіяни окопуються та встановлюють оборонні позиції вздовж нової лінії фронту, явно очікуючи тривалої кампанії. 

Також росіяни збирають понтонні мости, щоб спробувати перетнути річку Сейм, але українці трощать їх артилерією. 

Андрій Бригадир з 44-ї української артилерійської бригади, яка оперує поставленими із Заходу артилерійськими гарматами М777, сказав, що російські форсування через річку часто проводяться в паніці, що наражає їх на український вогонь. 

"Росіяни поспішають з будь-якими людьми, яких вони можуть отримати прямо зараз", – сказав він.

  • 21 серпня Росія не проводила наступальних дій на трьох напрямках на півдні України. Водночас Покровський напрямок залишається найважчим, а речник 110 механізованої бригади Іван Секач у спілкуванні з Politico сказав, що від початку курського наступу "на нашій частині фронту ситуація, я би сказав, стала гіршою".
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