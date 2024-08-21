МЗС домовилося з Укрпоштою про доставку паспортів українцям за кордоном

Міністерство закордонних справ долучило Укрпошту до доставки документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України.

За інформацією МЗС, відомство і поштовий оператор уклали 21 серпня відповідний меморандум. Новий сервіс доставки паспортів має запрацювати вже у вересні.

МЗС та Укрпошта визначать оптимальні логістичні та економічно вигідні маршрути пересилання поштових відправлень. У міністерстві запевнили, що громадяни України витратять на оплату послуги від Укрпошти значно менше у порівнянні з міжнародними комерційними компаніями.

"Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів США та 10 грн ПДВ, що в рази дешевше в порівнянні з комерційними сервісами. Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику", - розповіли у МЗС.