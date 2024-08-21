Закарпатський обласний ТЦК спростував обшуки у начальника Хустського військкомату

У Хустському районному військкоматі проводили обшук не у керівника ТЦК і його керівника Василя Зубатова, а перевіряли військово-лікарську комісію.

Про це йдеться у коментарі Закарпатського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки.

"Закарпатський обласний ТЦК та СП офіційно заявляє, що інформація про нібито проведені обшуки в Хустському РТЦК та СП та у начальника Хустського РТЦК та СП Василя Зубатова є абсолютно неправдивою та безпідставною. Такі твердження не мають під собою жодних доказів і є відвертим наклепом. Заходи, про які йде мова, стосуються виключно діяльності Військово-лікарської комісії (ВЛК) і є частиною перевірки певних порушень у сфері медичних оглядів", - наголосили в установі.

Військкомат підкреслив, що ВЛК не є частиною терцентру комплектації, а складається із цивільних лікарів. При цьому Варто нагадати, що ВЛК не є частиною ТЦК та СП і складається із цивільних лікарів, а підрозділи, підпорядковані Закарпатському обласному ТЦК, не мають жодного відношення до слідчих дій.