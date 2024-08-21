«Гастросенси»: «смак нації» не менш важливий, ніж її код

Ідея благодійної гастрономічної події «Гастросенси» давно вже полонила моє серце, але ніяк не дозрівала перетворитись із ідеї в проект. Напевно, їй потрібен був час, як доброму дріжджовому тісту, визріти та вистоятись. І таки визріла, знайшовши підтримку у інших жінок, яких так само драйвить ідея поєднання гастрономії та благодійності.

«Гастросенси» – це благодійний проєкт, який об’єднує цивільних жінок та військовослужбовиць і ветеранок за приготуванням справжніх українських страв та невимушеним спілкуванням. Це серія гастрономічних майстер-класів під керівництвом українських шефів розпочинається 25 серпня за участі жінок-політикинь, дипломаток, підприємиць та чинних військовослужбовиць ЗСУ, які несуть службу в різних підрозділах.

Це дуже натхненна історія про спільнодію, підтримку і натхнення щось робити зі своїми та для своїх. Війна примушує йти в глибину, розбиратися в передумовах і наслідках, шукати основи. І наша кухня – одна з цих основ, характер і свого роду поезія. Саме в ній читається справжній смак українців до життя. Через автентичні українські рецепти, продукти і смаки ми прагнемо передати нашу самобутність. «Смак нації» – не менш важливий, ніж її код.

Готування страв і спілкування традиційно відіграють важливу роль у житті жінок, створюючи особливий простір для обміну досвідом, підтримки та розвитку взаєморозуміння. Ці процеси не тільки об'єднують жінок, але й зміцнюють їхні соціальні зв'язки, допомагають відчути спільність і солідарність.

Це важливо, адже:

Це обмін досвідом та знаннями: кухня стає місцем, де жінки із різних сфер можуть ділитися рецептами, кулінарними секретами, історіями свого життя. Спільнодія та обмін кулінарним досвідом знімає бар’єри спілкування. Це підтримка та взаєморозуміння: спільне готування їжі створює атмосферу довіри, де жінки можуть обговорювати свої переживання, радощі та труднощі. Це своєрідна форма терапії, яка дозволяє отримати емоційну підтримку. Особливо вона потрібна військовослужбовицям та ветеранкам. Це створення спільноти: готування разом і подальше спілкування під час трапези сприяють формуванню відчуття єдності та належності до певної спільноти. Це простір, де жінки можуть знайти однодумців і друзів, підтримати одна одну в різних життєвих ситуаціях, розширити коло спілкування.

Тож готування страв і спілкування не лише зміцнюють соціальні зв'язки, але й формують особливу жіночу спільноту, де панує підтримка, взаєморозуміння та солідарність між жінками різних професій, різного досвіду та віку. Це щось на кшталт «Знайти своїх і заспокоїтись».

Серія благодійних гастрономічних майстер-класів справді стане незабутнім досвідом для всіх учасниць, а також важливим кроком у допомозі жінкам Сил оборони, які цього потребують.

Всі кошти від проданих квитків на події йдуть на фінансування гуманітарних та безпекових проектів із підтримки військовослужбовиць та ветеранок.

Дізнатися детальніше про проєкт можна на фейсбук-сторінці ГО «Освітній центр «Перспектива».

Партнери проекту:

БФ «Український Жіночий Фонд» – фонд створено 2000 р. для підтримки жіночих/феміністичних організацій, сприянню їхній участі у розвитку потужного ефективного і масового жіночого/феміністичного руху, що здатний захищати права жінок і просувати гендерну рівність у всіх сферах.

Kernel – провідний світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший в Україні виробник та експортер зернових, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 70 країн.

Гастроклуб «Дівчата» – це успішні українки, об’єднані любов’ю до своєї гастрономічної спадщини, історії та культури. Ця ініціатива розвинулась після повномасштабного вторгнення як проєкт із психологічної підтримки жінок одна одній через готування правдивих українських страв на основі давніх кулінарних книг. Проєкт став місцем сили, де учасниці діляться своєю енергією та натхненням, готують, плачуть та сміються разом.

ГО «ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА» – створено у 1998 році для сприяння становленню громадянського суспільства шляхом розвитку освіти, культури, жіночого відповідального лідерства.