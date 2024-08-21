В Росії проводять судилище над військовополоненими захисниками "Азовсталі"

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в Росії на засіданні 21 серпня отримав від прокуратури запит для 23 військовополонених України. Для них просять від 16 до 24 років позбавлення волі.

Про це пише "Медіазона".

Прокуратура РФ заявляє, що "23 полонених служили в полку "Азов" і висловлювали "негативне ставлення до російськомовного населення", а також дотримувалися "проукраїнських радикальних поглядів".

Прокурор запросив засудити:

Олену Аврамову, Альону Бондарчук та Лілію Павріанідіс — до 17 років позбавлення волі;Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могитич та Владиславу Майбороду — на 16 років;Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченця — до 23 років;Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна і Микиту Тимоніна — до 22 років;

Олега Жаркова — до 19,5 року;

Олександра Ірха — до 21 року;

Марину Текіну — до 16,5 років;

Лілію Руденко — до 19 років;

Олега Тишкула — до 24 років.

Уже обміняних полонених Давида Касаткіна і Дмитра Лабинського судять заочно і просять 24 і 23 роки тюрми відповідно.

Проти загиблого в СІЗО Олександра Іщенка справу закрили.