Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
ГоловнаСуспільствоВійна

В Росії проводять судилище над військовополоненими захисниками "Азовсталі"

Прокуратура РФ запросила до 24 років позбавлення волі.

В Росії проводять судилище над військовополоненими захисниками "Азовсталі"
Фото: З відкритих джерел

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в Росії на засіданні 21 серпня отримав від прокуратури запит для 23 військовополонених України. Для них просять від 16 до 24 років позбавлення волі.

Про це пише "Медіазона".

Прокуратура РФ заявляє, що "23 полонених служили в полку "Азов" і висловлювали "негативне ставлення до російськомовного населення", а також дотримувалися "проукраїнських радикальних поглядів".

Прокурор запросив засудити:

Олену Аврамову, Альону Бондарчук та Лілію Павріанідіс — до 17 років позбавлення волі;Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могитич та Владиславу Майбороду — на 16 років;Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченця — до 23 років;Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна і Микиту Тимоніна — до 22 років;

Олега Жаркова — до 19,5 року;

Олександра Ірха — до 21 року;

Марину Текіну — до 16,5 років;

Лілію Руденко — до 19 років;

Олега Тишкула — до 24 років.

Уже обміняних полонених Давида Касаткіна і Дмитра Лабинського судять заочно і просять 24 і 23 роки тюрми відповідно.

Проти загиблого в СІЗО Олександра Іщенка справу закрили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies