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Після смерті Пригожина кількість найманців у ПВК "Вагнер" зменшилася вдесятеро, — британська розвідка

Кількість "вагнерівців" залишається на рівні близька 5 тисяч, яких відправили у Білорусь та Африку.

Після смерті Пригожина кількість найманців у ПВК "Вагнер" зменшилася вдесятеро, — британська розвідка
Фото: Центр наспротиву

Після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина кількість найманців угрупування за останній рік скоротилася вдесятеро. Залишки бойовиків приватної військової компанії наразі знаходяться в Білорусі та в Африці.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у мережі Х.

"Велика кількість ветеранів "Вагнер" пішла слідом за колишніми лідерами групи до інших підрозділів. Порівняно зі своїм піком за кількістю членів у близько 50 тисяч у 2023 році нині кількість "вагнерівців" залишається на рівні близька 5 тисяч, яких відправили у Білорусь та Африку", — пишуть у Міноборони.

Після загибелі Пригожина Андрій "Седой" Трошев, колишній генеральний директор ПВК "Вагнер", приєднався до Міноборони Росії, ймовірно, у складі ПВК "Редут" російського оборонного відомства, якій було доручено сформувати загони "добровольчого корпусу" для війни в Україні.

Олександр "Ратибор" Кузнєцов, екскомандир 1-го штурмового загону вагнерівців, приєднався до загону чеченського "спецназу" "Ахмат". Борис "Зомбі" Нижевенок, колишній командир 3-го штурмового загону "Вагнера" очолив у травні 2024 року підрозділ "Восток-V".

"Слідом за цими та іншими колишніми ватажками "Вагнера" з угруповання звільнилося чимало ветеранів-"вагнерівців", — додали у розвідці.

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