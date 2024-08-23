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Уряд Німеччини планує припинити державну допомогу для церков

Це хочуть зробити в обхід федеральних земель, які виступають проти такої ініціативи.

Уряд Німеччини планує припинити державну допомогу для церков
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Восени керівні партії Німеччини хочуть представити законопроєкт про довгострокове скасування державної допомоги церквам, передає Tagesschau.

Річ у тім, що щороку церкви у Німеччині отримують пільги за експропріацію храмів та монастирів на початку XIX століття у межах секуляризації. За винятком Гамбурга та Бремена, всі федеральні землі сплачують щорічну суму католицькій і протестантській церквам. Нещодавно ця сума становила близько 550 мільйонів євро на рік по всій країні. 

Наразі у ФРН фіксують велике скорочення вірян. Так, у 2023 Католицьку церкву залишило майже 400 тисяч осіб, а у 2022-му - понад пів мільйона.

Федеральні землі виступають проти такого законопроєкту. Але його ініціатори хочуть таким чином провести реформу, аби на її реалізацію не була потрібна згода Бундестагу.

Представники коаліції заявили, що церкви готові до співпраці у цьому питанні, аніж опозиційні політики.

Як варіант у разі зупинення фінансування з боку держави витрати лягли б на федеральні землі. Але останні заявляють, що для цього у них недостатньо коштів.

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