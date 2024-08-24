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Прокурор суду в Гаазі закликав до швидкої видачі ордерів на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАСу

Двоє з трьох обвинувачених палестинських лідерів вже ліквідовані під час війни.

Прокурор суду в Гаазі закликав до швидкої видачі ордерів на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАСу
Міжнародний кримінальний суд
Фото: facebook.com/InternationalCriminalCourt

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вимагає якомога швидшої видачі ордерів на арешт представників уряду Ізраїлю та очільників організації ХАМАС через нібито здійснення ними військових злочинів та злочинів проти людяності.

Як пише Reuters, Хан переконаний у тому, що МКС має юрисдикцію розглядати звинувачення на адресу громадян Ізраїлю. Він прагне притягнути до відповідальності прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу та очільника міністерства оборони Йоава Галланта. 

З палестинського боку прокурор звинувачує лідера ХАМАСу Яхью Сінвара, військового командувача Мохамеда Аль-Масрі та Ісмаїла Ганію. Останні двоє вже були ліквідовані Ізраїлем.

Обидві сторони війни у Смузі Гази відкидають заяви Каріма Хана про здійснення ними злочинів.  

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