Прокурор суду в Гаазі закликав до швидкої видачі ордерів на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАСу

Двоє з трьох обвинувачених палестинських лідерів вже ліквідовані під час війни.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вимагає якомога швидшої видачі ордерів на арешт представників уряду Ізраїлю та очільників організації ХАМАС через нібито здійснення ними військових злочинів та злочинів проти людяності.

Як пише Reuters, Хан переконаний у тому, що МКС має юрисдикцію розглядати звинувачення на адресу громадян Ізраїлю. Він прагне притягнути до відповідальності прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу та очільника міністерства оборони Йоава Галланта.

З палестинського боку прокурор звинувачує лідера ХАМАСу Яхью Сінвара, військового командувача Мохамеда Аль-Масрі та Ісмаїла Ганію. Останні двоє вже були ліквідовані Ізраїлем.

Обидві сторони війни у Смузі Гази відкидають заяви Каріма Хана про здійснення ними злочинів.