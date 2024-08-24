Трамп 48 разів постив у соцмережах під час промови Гарріс - це більше одного допису на хвилину

Республіканець бурхливо реагував на виступ суперниці, який навіть опоненти визнали вдалим.

Видання The Guardian відзначило гіперактивність Дональда Трампа у соціальних мережах під час виступу Камали Гарріс на з'їзді Демократичної партії. Екпрезидент США якимось дивом зміг зробити 48 дописів за 37 хвилин промови суперниці - в середньому понад 1 пост кожних 60 секунд.

Скарги Трампа варіювалися від претензій, що Гарріс "надто швидко дякує надто великій кількості людей" та "є марксисткою, яка приведе нас до третьої світової ядерної війни" і завершувалися наріканнями на те, що "тирани світу її не поважатимуть", а "закон про імміграцію був жахливою катастрофою".

Після шаленого друку повідомлень Трамп вийшов у прямий етер каналу Fox News, де, схоже, втомив навіть ведучих - Брет Баєр через деякий час просто перервав тираду політика.

Загалом у партії Трампа виступ Гарріс викликав хвилю занепокоєння: республіканці визнали, що це була вдала промова, і відзначили, як швидко демократам вдалося змінити імідж і перетворити віцепрезидентку на "анти-Байдена" - молоду, енергійну та перспективну лідерку.