Затоплення яхти Bayesian: італійська прокуратура перевіряє можливу недбалість, експерт каже про надвисоку щоглу

Влада Сицилії розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства та недбалості у зв'язку із затопленням яхти Bayesian британського технологічного магната Майка Лінча на початку тижня.

Про це повідомив головний прокурор Амброджо Картозіо, пише Bloomberg.

Наразі підозрюваних немає, сказав він, а розслідування ведеться щодо “невідомих осіб”.

Картозіо підкреслив, що "прокурори нічого не виключають".

Прокурор зазначив, що “надзвичайна ситуація почалася 19 серпня о 4:38 ранку за місцевим часом, коли розкішне судно запустило червону ракету”.

Нідерландський капітан Карстен Бернер, який має 41-річний досвід роботи в галузі і чий корабель стояв на якорі поблизу яхти Майка Лінча, коли вона зазнала аварії, сказав, що корабель, ймовірно, перекинувся через надвисоку щоглу.

“На мій погляд, зі стабільністю щось не так. Центр ваги занадто високий для такої надзвичайної щоглою”, ‒ сказав він у коментарі Financial Times.

Він відкинув початкову оцінку італійської берегової охорони про те, що Bayesian опинився “не там і не в той час”. Капітан підкреслив: “Я був на тому самому місці. У мене дві щогли ‒ на висоті 28 і 29 метрів над палубою, а яхта має одну, на висоті 73 метри над палубою”.

Бернер став свідком затоплення Bayesian. Він сказав, що вітер був “дуже сильним”, припустивши, що він досягнув 12 балів за шкалою Бофорта ‒ це сила урагану. “Це були тонни води. Я ніколи раніше такого не бачив, це був водяний торнадо”, ‒ додав він.

Врятовані ним люди розповіли Бернеру, що Bayesian затонув менше ніж за дві хвилини.

Джованні Костантіно, виконавчий директор Italian Sea Group (ISG), якій належить будівельник яхти Perini Navi, раніше сказав FT, що Bayesian “був розроблений, щоб бути абсолютно стабільним” і нести свою надвисоку щоглу.

Він припустив, що екіпаж яхти не дотримувався належних процедур безпеки. ISG відмовився коментувати висновки Бернера.

Капітан Bayesian Джеймс Катфілд поки що публічно не прокоментував катастрофу, хоча слідчі опитали його.

Бернер сказав, що команда яхти розповіла ла йому, що вони “закрили судно”, що суперечить припущенню ISG про те, що люки на яхті залишили відкритими.