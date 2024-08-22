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В Україну прибув новий керівник посольства Болгарії

Його кандидатуру призначив уряд попри спротив президента Румена Радева.

В Україну прибув новий керівник посольства Болгарії
Ніколай Ненчев
Фото: Facebook/Gennadiy Chizhikov

В Україну прибув новий керівник посольства Болгарії Ніколай Ненчев, передає видання БНТ.

Інформацію журналістам підтвердили у болгарському МЗС.

Уряд Болгарії призначив Ненчева дипломатом в Україну попри незгоду проросійського президента Румена Радева. Раніше Ненчев був міністром оборони.

  • Тривалий час у Болгарії точилися суперечки між президентом і урядом щодо кандидатури посла в Україні, повідомляла "Європейська правда".
  • Радев наполягав, що посла мають призначити його указом за поданням уряду, але він згоди на призначення Ненчева не давав. 
  • Натомість виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що Ненчева призначили тимчасовим виконувачем обов'язків, а для цього президентський указ не потрібен. Та й кандидатуру відібрали за результатом внутрішньої процедури.
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