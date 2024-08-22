В Україну прибув новий керівник посольства Болгарії

Уряд Болгарії призначив Ненчева дипломатом в Україну попри незгоду проросійського президента Румена Радева . Раніше Ненчев був міністром оборони.

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