В Україну прибув новий керівник посольства Болгарії Ніколай Ненчев, передає видання БНТ.
Інформацію журналістам підтвердили у болгарському МЗС.
Уряд Болгарії призначив Ненчева дипломатом в Україну попри незгоду проросійського президента Румена Радева. Раніше Ненчев був міністром оборони.
- Тривалий час у Болгарії точилися суперечки між президентом і урядом щодо кандидатури посла в Україні, повідомляла "Європейська правда".
- Радев наполягав, що посла мають призначити його указом за поданням уряду, але він згоди на призначення Ненчева не давав.
- Натомість виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що Ненчева призначили тимчасовим виконувачем обов'язків, а для цього президентський указ не потрібен. Та й кандидатуру відібрали за результатом внутрішньої процедури.