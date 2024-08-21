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БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського

Його судитимуть за 4 статтями Кримінального кодексу України.

БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського
Ігор Коломойський
Фото: Цензор

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського. Його судитимуть за чотирма статтями.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зокрема, Коломойського збираються судити за чотирма статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Водночас триває слідство щодо інших учасників  організованої та керованої олігархом групи. 

"Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. 

Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.", — написали у пресслужбі бюро.

У БЕБ додали, що також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. 

Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. 

Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував. 

Матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу, відкрито стороні захисту для ознайомлення. 

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