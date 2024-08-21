Прем'єр-міністерка Литви вирушить до Києва напередодні Дня Незалежності України

Прем'єр-міністерка Литва Інгріда Шимоніте у п'ятницю вирушає до України, повідомляє видання LRT.
Програма візиту очільниці уряду балтійської країни наразі не розголошується, однак відомо, що політикиня пробуде в нашій країні до неділі.
Востаннє Шимоніте відвідувала Київ у листопаді минулого року. Тоді вона та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорили підтримку енергетичного сектору України та підписали спільну декларацію, в якій висловили підтримку прагненню України до членства у ЄС та військовому блоці НАТО.
З початку повномасштабного вторгнення РФ Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 641 млн євро. Загальний обсяг допомоги Вільнюсу Києву перевищив 1 млрд. євро.
- На початку серпня литовське Міноборони анонсувало "значний пакет" допомоги Україні.
- До нього увійдуть 14 бронетранспортерів М113, пускові установки для протиповітряної оборони малої дальності з ракетами, системи захисту від безпілотників, індивідуальні системи придушення безпілотників, всюдиходи із запасними частинами, навантажувачі та гвинтівки. Частину цієї допомоги вже доставлено.