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Прем'єр-міністерка Литви вирушить до Києва напередодні Дня Незалежності України

Програма візиту очільниці уряду балтійської країни наразі не розголошується.

Прем'єр-міністерка Литви вирушить до Києва напередодні Дня Незалежності України
Інґріда Шимоніте і Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Прем'єр-міністерка Литва Інгріда Шимоніте у п'ятницю вирушає до України, повідомляє видання LRT.

Програма візиту очільниці уряду балтійської країни наразі не розголошується, однак відомо, що політикиня пробуде в нашій країні до неділі.

Востаннє Шимоніте відвідувала Київ у листопаді минулого року. Тоді вона та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорили підтримку енергетичного сектору України та підписали спільну декларацію, в якій висловили підтримку прагненню України до членства у ЄС та військовому блоці НАТО.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 641 млн євро. Загальний обсяг допомоги Вільнюсу Києву перевищив 1 млрд. євро.

  • На початку серпня литовське Міноборони анонсувало "значний пакет" допомоги Україні
  • До нього увійдуть 14 бронетранспортерів М113, пускові установки для протиповітряної оборони малої дальності з ракетами, системи захисту від безпілотників, індивідуальні системи придушення безпілотників, всюдиходи із запасними частинами, навантажувачі та гвинтівки. Частину цієї допомоги вже доставлено.
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