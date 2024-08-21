Прем'єр-міністерка Литви вирушить до Києва напередодні Дня Незалежності України

Прем'єр-міністерка Литва Інгріда Шимоніте у п'ятницю вирушає до України, повідомляє видання LRT.

Програма візиту очільниці уряду балтійської країни наразі не розголошується, однак відомо, що політикиня пробуде в нашій країні до неділі.

Востаннє Шимоніте відвідувала Київ у листопаді минулого року. Тоді вона та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорили підтримку енергетичного сектору України та підписали спільну декларацію, в якій висловили підтримку прагненню України до членства у ЄС та військовому блоці НАТО.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 641 млн євро. Загальний обсяг допомоги Вільнюсу Києву перевищив 1 млрд. євро.