Напередодні зустрічі з Зеленським прем’єр-міністр Індії заявив, що сподівається на швидке відновлення миру в Україні

Напередодні зустрічі з Зеленським прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що сподівається на швидке відновлення миру в Україні.

Про це він написав на платформі X.

“Я буду з візитом в Україні на запрошення президента Володимира Зеленського. Цей візит стане можливістю розвинути попередні дискусії з ним і поглибити індійсько-українську дружбу. Ми також поділимося перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні. Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні”, – написав Моді.