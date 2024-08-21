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Напередодні зустрічі з Зеленським прем’єр-міністр Індії заявив, що сподівається на швидке відновлення миру в Україні

Також Моді заявив про плани “поглибити індійсько-українську дружбу”.

Напередодні зустрічі з Зеленським прем’єр-міністр Індії заявив, що сподівається на швидке відновлення миру в Україні
Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Напередодні зустрічі з Зеленським прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що сподівається на швидке відновлення миру в Україні.

Про це він написав на платформі X. 

“Я буду з візитом в Україні на запрошення президента Володимира Зеленського. Цей візит стане можливістю розвинути попередні дискусії з ним і поглибити індійсько-українську дружбу. Ми також поділимося перспективами мирного вирішення конфлікту, що триває в Україні. Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні”, – написав Моді.

  • Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що Індія передаватиме повідомлення між Зеленським і Путіним. Нарендра Моді при цьому виключив можливість бути посередником у припиненні війни.
  • Візит Моді запланований на 23 серпня. Сторони збираються підписати низку договорів.
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