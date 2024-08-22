20 серпня в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна» відбулася панельна дискусія «Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави» , серед спікерів якої був і заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-майор Вадим Скібіцький. Він, зокрема, розповів, як військова розвідка сприяє встановленню справедливості, як збирає інформацію про вчинені агресором злочини, про протидію російським диверсіям в Україні та за кордоном, про портрет окупанта й операцію ЗСУ в Курській області. Публікуємо головні тези.

Фото: Олександр Ратушняк Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Про доказову базу проти РФ

Активно збирати дані Головне управління розвідки Міністерства оборони почало ще 2015 року, коли зрозуміло, що пропагована громадянська війна на території України є прихованою військовою агресією РФ, розповів Скібіцький. Відтоді розвідники накопичували інформацію про військові злочини, доказову базу присутності російських військ, російської техніки, усього, що використовувала Російська Федерація проти нашої держави.

«Я ще з тих часів пам'ятаю генералів, які сьогодні очолюють Збройні сили Російської Федерації, — починаючи з генерала Кузовлєва (генерал-полковник Сергій Кузовлєв, командувач Південного ВО РФ. — Ред.), закінчуючи командирами бригад того часу. Той самий Теплінський (Михайло Теплінський — генерал-полковник, командувач ПДВ, один з командувачів російських військ в Україні. — Ред.), який заходив на територію України у 2014 році на чолі батальйонно-тактичної групи, формував армійський корпус окупаційних військ — пам'ятаєте, 1-й і 2-й армійські корпуси «Луганської народної республіки», «Донецької народної республіки». Це все генерали, офіцери, які зробили свою кар'єру на війні в Україні.

То перший такий досвід (збору інформації про противника. — Ред.). Тоді в державі мало хто займався цими питаннями. Уже пізніше створили спеціальні групи в Генеральній прокуратурі України, робочі групи, які працювали безпосередньо в полі. Зібрана доказова база, яка стосувалася позову України до Міжнародного суду ООН у Гаазі стосовно Російської Федерації, ґрунтувалася в тому числі на даних розвідувальної спільноти України, Головного управління розвідки Міністерства оборони», — зазначив Скібіцький.

Сьогодні ГУР продовжує цю роботу, щоб усі, хто порушує право війни та міжнародні конвенції, зазнали покарання, додав заступник керівника української військової розвідки.

«Є багато свідчень, документів про те, як планували агресію, як виконували. Ми збираємо все, починаючи від бойових документів, робочих карт до зразків озброєння військової техніки російського виробництва, які застосовують зараз на полі бою.

Це дуже кропітка робота, але повірте, щороку ми маємо позови до міжнародних судів щодо порушення норм міжнародного права Російською Федерацією. У тому числі незаконне вивезення зерна з нашої території через Кримський півострів, окупований Крим, окуповані порти Маріуполя, Бердянська», — підкреслив Скібіцький.

До збору інформації, додав він, залучено багато структур і державних органів, а отримані дані використовують, щоб запровадити національні й міжнародні санкції проти юридичних і фізичних осіб Російської Федерації.

Проте найбільше в міжнародних структурах судочинства, акцентував Вадим Скібіцький, цінують свідчення людей, проти яких вчили злочин, та інформацію, отриману з відкритих джерел.

«Я пам'ятаю перші слухання в Міжнародному кримінальному суді, коли розглядали питання підтримки Російською Федерацією терористичної діяльності. Там 75 % відкритої інформації — з інтернет-ресурсів, досліджень неурядових організацій, досліджень журналістів, різних структур, які зібрали її та видали докази саме військових злочинів Російської Федерації», — розповів представник ГУР.

OSINT, додав він, допомагає відстежувати й ідентифікувати не тільки військових злочинців, а й цивільних росіян, дотичних до ведення війни в Україні: конструкторів крилатих ракет, конструкторів пристроїв для авіаційних бомб тощо.

«Цю діяльність потрібно нарощувати. Така робота має бути спільною — і держави, і суспільства. Тоді буде результат», — кажуть у ГУР.

Фото: Олександр Ратушняк Зліва направо: Ігор Ліскі, Вадим Скібіцький, Семен Кривонос і Віктор Павлущик

Портрет російського окупанта

Основним аргументом участі у війні проти України для росіян досі залишаються гроші. Однак сума винагороди для підписання контракту значно зросла останнім часом, відзначає Вадим Скібіцький.

«Якщо на початку 2023 року, коли почався процес масового відбору військовослужбовців, у Москві, Санкт-Петербурзі за підписання першого контракту людина отримувала 30–50 тисяч російських рублів, сьогодні Москва виплачує 1 мільйон 900 тисяч російських рублів. Санкт-Петербург (опікується Псковською дивізією Повітряно-десантних військ) готовий викласти за підписання контракту 2 мільйони 100 тисяч російських рублів. Ви розумієте, за півтора року — від 50 тисяч до 2 мільйонів. …І тільки якщо укладеш контракт у військкоматі в Санкт-Петербурзі. Незалежно від того, проживаєш ти на Уралі чи на Північному Кавказі, у будь-якому регіоні. Але ти повинен підписати контракт саме тут», — розповів заступник Кирила Буданова.

За його словами, це свідчить, що з набором військовослужбовців на контракт РФ має проблеми. А також що до участі у війні залучають мешканців великих міст — села з низьким рівнем зарплати й життя вже спустошені.

Ще один цікавий штрих — росіяни менше хизуються діями, які чинять на території України.

«2022-го, навіть 2023-го в розмовах телефоном з друзями, рідними це було суцільне хизування: скільки вбили, скільки зґвалтували, що зробили. Зараз вони більше опікуються тим, що підуть на черговий штурм і не повернуться. Є зміни в моральному такому розумінні, але немає змін у діях», — зауважив заступник керівника ГУР.

Операція в Курській області

Оскільки активні дії українських військових на території Курської області Російської Федерації тривають, заступник очільника ГУР відмовився коментувати саму операцію. Але додав, що вона дозволяє набути Збройним силам реального бойового досвіду наступальних операцій (додатково до операцій під Харковом, на Херсонщині, під час наступу 2023 року) необхідного, аби звільняти наші території.

«Якщо говорити про інформаційний фон, про моральний бік цієї операції, ви всі свідки, що це топновина у світі. Чому? Тому що проводити таку операцію проти ядерної держави, проти постійного члена Ради Безпеки ООН, проти держави, яка вимагає переговорів тільки на їхніх умовах і диктує свої умови в усьому світі… Це дуже потужна операція, яка багато чого змінить і у ставленні всередині держави, і у ставленні міжнародної спільноти до нашої країни. Операція триває», — заявив Скібіцький.

Проте вже відомо, зазначив він, що Росія планує відповідь на дії ЗСУ.

«Є плани. Ми про них знаємо. Про них знає керівництво держави, військове керівництво, щоб продовжити й успішно завершити виконання тих планів, які поставлені нашим військами», — сказав він.

Чи змінить Курська операція ландшафт війни, поки що говорити зарано, проте вона вже вплинула на плани Російської Федерації у формуванні резервів, у тому числі стратегічних, на плани проведення операцій на тимчасово окупованих територіях, підкреслив Скібіцький.

«Результат є, він доступний більш закритій аудиторії, але результат позитивний є», — резюмував генерал.

Фото: Олександр Ратушняк Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України

Антиукраїнська діяльність Росії за кордоном

Росія активно збирає інформацію на тимчасово окупованих територіях про військову діяльність України, щоб використати її з пропагандистською метою, кажуть у ГУР.

Крім того, за словами Скібіцького, розвідці відомо про підготовку парламентською комісією Державної думи Російської Федерації«доказової бази» про ставлення до дітей в Україні, на основі якої російські пропагандисти планують виправдовувати свою збройну агресію перед міжнародною спільнотою з використанням проросійських і російських медіа на території європейських країн.

«Наша задача, розвідувальної спільноти — викривати таких діячів, такі кампанії, засоби масової інформації, які займають не просто відверту антиукраїнську позицію, а є рупором Кремля з доведення їхньої інформації міжнародній спільноті», — зазначив Вадим Скібіцький.

Наприклад, активну антиукраїнську кампанію росіяни проводять в Італії — вихідці з «ЛНР / ДНР» презентують там документальні фільми, книжки про нібито злочини України на території Донецької та Луганської областей.

Фото: Олександр Ратушняк Під час дискусії

Ба більше, Росія взяла активний курс на роботу з українцями за кордоном, аби вони не поверталися додому, розповідає представник ГУР. Росіяни створюють товариства, культурні центри, через навчання дітей і церкву сприяють втраті ідентичності. Розвідувальна спільнота разом з Міністерством закордонних справ, військовими аташе при посольствах, церквою, неурядовими організаціями, медійними майданчиками та ЗМІ намагаються протидіяти цьому.

Російська агентура в Україні

Не полишає ворог і спроб дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, наголосив Вадим Скібіцький. Для цього Росія має багато інструментів — зокрема, потужні ракетні удари по критичних об'єктах інфраструктури, що дуже негативно впливають на суспільство.

Досить добре РФ обізнана й про наші плани та дії на окремих напрямках фронту, що ускладнює операції та збройну боротьбу, звернув увагу представник ГУР. Розвідка й Служба безпеки України активно працюють з цим.

Однак Вадим Скібіцький вважає, що потужної агентури в Україні росіяни не мають.

«Підпали автомобілів, злиття інформації про переміщення наших військ, інші питання, пов'язані з нашою військовою діяльністю — це є. Але не в таких масштабах, як у деяких випадках кажуть. Ми чітко розуміємо: немає в них потужної агентури, яка дозволила б виконувати ті завдання, які вони собі планують», — заявив він.

УНР і шанс на незалежність

«Перемога буде. Це однозначно. Хочеться скоріше. Але тут є багато факторів, чинників, які можна обговорювати. Та основне — міжнародна спільнота розуміє, що ми ведемо справедливу боротьбу. Не просто за свою незалежність, за своє існування», — заявив наприкінці Вадим Скібіцький.

На його думку, Україна не повинна сьогодні втрати свій шанс на незалежність від Росії, як зробила це в 1918 році.

«Ми не хочемо чекати ще 100 років. У нас був величезний шанс, яким ми не скористалися в 1918 році, коли була Українська Народна Республіка. Коли були всі необхідні елементи незалежної вільної держави — навіть посли, військові аташе в іноземних країнах. Іншого шансу в нас немає. Ми ведемо справедливу війну. Мабуть, через це нас розуміють, допомагають і вірять у нас, як ми віримо в себе», — відзначив заступник очільника ГУР.