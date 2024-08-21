Фото: Олександр Ратушняк Зліва- направо: Ігор Ліскі, Вадим Скібіцький, Семен Кривонос та Віктор Павлущик

20 серпня стартував другий сезон спільного проєкту LB.ua і інвестиційної кампанії EFI Group “Нова країна”, що став публічним майданчиком для думок, пропозицій, візій того, як змінювати країну на краще вже зараз та після завершення війни.

Темою першої панельної дискусії другого сезону стала "Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави". Участь у ній узяли:

Вадим Скібіцький , заступник керівника Головного управління розвідки МО України; Фото: Олександр Ратушняк Вадим Скібіцький

Семен Кривонос , директор Національного антикорупційного бюро; Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос

Віктор Павлущик , голова Національного агентства з питань запобігання корупції; Фото: Олександр Ратушняк Віктор Павлущик

Ігор Ліскі, голова наглядової Ради EFI Group. Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі

Серед гостей були присутні зокрема відомий адвокат, військовослужбовець Масі Найєм, посол України у Туреччині Василь Бондар, бізнес-омбудсман Роман Ващук, засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project, журналістка Наталія Гуменюк, народні депутати та представники громадського сектора тощо.

Фото: Олександр Ратушняк Посол України в Туреччині Василь Бондар

Фото: Олександр Ратушняк Масі Найєм та Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Журналістка Наталія Гуменюк

Головною темою зустрічі стало обговорення поняття справедливості у різних її аспектах, але як неодмінного інструмента розвитку успішної держави.

“Перемога буде. Однозначно. Хочеться, щоб скоріше. Але тут є багато факторів, чинників, які можна обговорювати. Та основне - міжнародна спільнота розуміє, що ми ведемо справедливу боротьбу не просто за свою незалежність, за своє існування. І ми не хочемо чекати ще 100 років. У нас був величезний шанс, яким ми, по суті, не скористалися в 1918 році, коли була Українська Народна Республіка. Коли були всі необхідні елементи незалежної вільної держави - посли, військові аташе на той період в іноземних країнах. Іншого шансу, як зараз, у нас немає. Ми ведемо справедливу війну І, мабуть, через це нас розуміють. Нам допомагають і вірять в нас, як ми віримо у себе”, - зазначив заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький. А розвідка, підкреслив він, продовжує свою роботу у відрожденні справедливості.

Фото: Олександр Ратушняк Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України

Боротьба з топкорупцією, на думку очільника НАБУ Семена Кривоноса, є відновленням справедливості в очах українського суспільства.

“НАБУ, САП і всі антикорупційні органи доводять: незалежно від того, скільки ти вкрав - 100 мільйонів, 200, незалежно від того, яку посаду обіймаєш, тебе притягнуть до відповідальності. Це хірургічний інструмент. І ми своїми діями, прямими викриттями щодня, щотижня демонструємо, що ми відповідаємо цьому запиту (суспільства на справедливість. - Ред.). Останні наші викриття, які стосуються чинних чиновників, топчиновників - і заступника міністра енергетики, і керівника Антимонопольного комітету, і керівників енергетичних компаній, і чинних міністрів, суддів - все це якраз відповідь на цей запит”, - зазначив Кривонос.

Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро

“Україна, попри війну, є мегапрозорою країною у порівнянні з іншими країнами. Я спілкуюся з представниками антикорупційних органів інших країн - у них немає цієї прозорості. Україна, маючи “Дію”, Prozorro, Електронний реєстр декларацій, є найпрозорішою у світі, дає можливості реалізовувати адмінпослуги”, - відзначив під час дискусії голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик. Корупція, додає він, відіграє значну роль у формуванні нерівності серед людей і відчуття справедливості, тому ефективна робота антикорупційних органів сьогодні особливо важлива для реформування держави.

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Павлущик, голова Національного агентства з питань запобігання корупції

Натомість голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі вважає, що антикорупційні органи мають зосередитися не тільки на покаранні топкорупціонерів - “це занадто дорого для держави”, а запропонувати модель, яка б унеможливлювала вчинення корупційних дій. І почати, на його думку, потрібно зі зміни підходів до відбору кадрів в усі органи державної влади та силові структури.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі, голова наглядової Ради EFI Group

Розгорнуті виступи спікерів дискусії очікуйте на LB.ua незабаром.

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України

Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро

Фото: Олександр Ратушняк Під час дискусії

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро ( у центрі)

Фото: Олександр Ратушняк Під час дискусії

Фото: Олександр Ратушняк Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України

Фото: Олександр Ратушняк Під час дискусії

Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос та Віктор Павлущик (праворуч)

Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро

Фото: Олександр Ратушняк Посол України в Туреччині Василь Бондар під час дискусії

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Нардеп Голосу Юлія Клименко

Фото: Олександр Ратушняк директор групи компаній Advanter Group і міжнародної бізнес-спільноти Board Андрій Длігач та Президент ВГО «Асоціація платників податків України» Грігол Катамадзе

Фото: Олександр Ратушняк Грігол Катамадзе та глава АРМА Олена Дума

Фото: Олександр Ратушняк Президент ТПП Геннадій Чижиков

Фото: Олександр Ратушняк бізнес-омбудсман Роман Ващук

Фото: Олександр Ратушняк нардеп Віталій Безгін

Фото: Олександр Ратушняк Депутат Київради Леонід Ємець

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Федорів, співзасновниця і лідерка громадської ініціативи 'Голка

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Журналіст, офіцер ЗСУ Єгор Чечеринда

Фото: Олександр Ратушняк Оксана Майдан, заступниця директора Internews в Україні

Фото: Олександр Ратушняк Депутат Київради Олег Костюшко

Фото: Олександр Ратушняк Суддя господарського суду Донецької області Харакоз Костянтин

Фото: Олександр Ратушняк Нардепка Єлизавета Ясько

Фото: Олександр Ратушняк Нардеп Олександр Аліксійчук

Фото: Олександр Ратушняк Поліна Лисенко, заступниця директора НАБУ

Фото: Олександр Ратушняк Політолог Олександр Харєбін

Фото: Олександр Ратушняк Підписник LB.ua Олександр Павленко

Фото: Олександр Ратушняк Мустафа Найєм та Ольга Балицька

Фото: Олександр Ратушняк Cоня Кошкіна з Людмилою Зубко і її сестрою Тетяною

Фото: Олександр Ратушняк Гості спілкуються перед дискусією

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Прошкін, Масі Найєм, Ольга Балицька

Фото: Олександр Ратушняк Президент ВГО «Асоціація платників податків України» Грігол Катамадзе, посол України в Туреччині Василь Бондар (в центрі) та Голова АРМА Олена Дума

Фото: Олександр Ратушняк Групове фото спікерів після обговорення

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна та Масі Найєм

Фото: Олександр Ратушняк Артем Шевченко, Соня Кошкіна та Ігор Соловей