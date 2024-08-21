20 серпня стартував другий сезон спільного проєкту LB.ua і інвестиційної кампанії EFI Group “Нова країна”, що став публічним майданчиком для думок, пропозицій, візій того, як змінювати країну на краще вже зараз та після завершення війни.
Темою першої панельної дискусії другого сезону стала "Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави". Участь у ній узяли:
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Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України;
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Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро;
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Віктор Павлущик, голова Національного агентства з питань запобігання корупції;
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Ігор Ліскі, голова наглядової Ради EFI Group.
Серед гостей були присутні зокрема відомий адвокат, військовослужбовець Масі Найєм, посол України у Туреччині Василь Бондар, бізнес-омбудсман Роман Ващук, засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project, журналістка Наталія Гуменюк, народні депутати та представники громадського сектора тощо.
Головною темою зустрічі стало обговорення поняття справедливості у різних її аспектах, але як неодмінного інструмента розвитку успішної держави.
“Перемога буде. Однозначно. Хочеться, щоб скоріше. Але тут є багато факторів, чинників, які можна обговорювати. Та основне - міжнародна спільнота розуміє, що ми ведемо справедливу боротьбу не просто за свою незалежність, за своє існування. І ми не хочемо чекати ще 100 років. У нас був величезний шанс, яким ми, по суті, не скористалися в 1918 році, коли була Українська Народна Республіка. Коли були всі необхідні елементи незалежної вільної держави - посли, військові аташе на той період в іноземних країнах. Іншого шансу, як зараз, у нас немає. Ми ведемо справедливу війну І, мабуть, через це нас розуміють. Нам допомагають і вірять в нас, як ми віримо у себе”, - зазначив заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький. А розвідка, підкреслив він, продовжує свою роботу у відрожденні справедливості.
Боротьба з топкорупцією, на думку очільника НАБУ Семена Кривоноса, є відновленням справедливості в очах українського суспільства.
“НАБУ, САП і всі антикорупційні органи доводять: незалежно від того, скільки ти вкрав - 100 мільйонів, 200, незалежно від того, яку посаду обіймаєш, тебе притягнуть до відповідальності. Це хірургічний інструмент. І ми своїми діями, прямими викриттями щодня, щотижня демонструємо, що ми відповідаємо цьому запиту (суспільства на справедливість. - Ред.). Останні наші викриття, які стосуються чинних чиновників, топчиновників - і заступника міністра енергетики, і керівника Антимонопольного комітету, і керівників енергетичних компаній, і чинних міністрів, суддів - все це якраз відповідь на цей запит”, - зазначив Кривонос.
“Україна, попри війну, є мегапрозорою країною у порівнянні з іншими країнами. Я спілкуюся з представниками антикорупційних органів інших країн - у них немає цієї прозорості. Україна, маючи “Дію”, Prozorro, Електронний реєстр декларацій, є найпрозорішою у світі, дає можливості реалізовувати адмінпослуги”, - відзначив під час дискусії голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик. Корупція, додає він, відіграє значну роль у формуванні нерівності серед людей і відчуття справедливості, тому ефективна робота антикорупційних органів сьогодні особливо важлива для реформування держави.
Натомість голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі вважає, що антикорупційні органи мають зосередитися не тільки на покаранні топкорупціонерів - “це занадто дорого для держави”, а запропонувати модель, яка б унеможливлювала вчинення корупційних дій. І почати, на його думку, потрібно зі зміни підходів до відбору кадрів в усі органи державної влади та силові структури.
Розгорнуті виступи спікерів дискусії очікуйте на LB.ua незабаром.