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“Справедливість як інструмент розвитку держави”. Стартував другий сезон “Нової країни”

Спікери панелі - керівники топових антикорупційних органів і заступник керівника розвідки.

Зліва- направо: Ігор Ліскі, Вадим Скібіцький, Семен Кривонос та Віктор Павлущик
Фото: Олександр Ратушняк
Зліва- направо: Ігор Ліскі, Вадим Скібіцький, Семен Кривонос та Віктор Павлущик

20 серпня стартував другий сезон спільного проєкту LB.ua і інвестиційної кампанії EFI Group “Нова країна”, що став публічним майданчиком для думок, пропозицій, візій того, як змінювати країну на краще вже зараз та після завершення війни. 

Темою першої панельної дискусії другого сезону стала "Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави". Участь у ній узяли:

  • Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України;

    Вадим Скібіцький
    Фото: Олександр Ратушняк
    Вадим Скібіцький

  • Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро;

    Семен Кривонос
    Фото: Олександр Ратушняк
    Семен Кривонос

  • Віктор Павлущик, голова Національного агентства з питань запобігання корупції;

    Віктор Павлущик
    Фото: Олександр Ратушняк
    Віктор Павлущик

  • Ігор Ліскі, голова наглядової Ради EFI Group.

    Ігор Ліскі
    Фото: Олександр Ратушняк
    Ігор Ліскі

Серед гостей були присутні зокрема відомий адвокат, військовослужбовець Масі Найєм, посол України у Туреччині Василь Бондар, бізнес-омбудсман Роман Ващук, засновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу і The Reckoning Project, журналістка Наталія Гуменюк, народні депутати та представники громадського сектора тощо.

Посол України в Туреччині Василь Бондар
Фото: Олександр Ратушняк
Посол України в Туреччині Василь Бондар

Масі Найєм та Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Масі Найєм та Соня Кошкіна

Журналістка Наталія Гуменюк
Фото: Олександр Ратушняк
Журналістка Наталія Гуменюк

Головною темою зустрічі стало обговорення поняття справедливості у різних її аспектах, але як неодмінного інструмента розвитку успішної держави. 

“Перемога буде. Однозначно. Хочеться, щоб скоріше. Але тут є багато факторів, чинників, які можна обговорювати. Та основне - міжнародна спільнота розуміє, що ми ведемо справедливу боротьбу не просто за свою незалежність, за своє існування. І ми не хочемо чекати ще 100 років. У нас був величезний шанс, яким ми, по суті, не скористалися в 1918 році, коли була Українська Народна Республіка. Коли були всі необхідні елементи незалежної вільної держави - посли, військові аташе на той період в іноземних країнах. Іншого шансу, як зараз, у нас немає. Ми ведемо справедливу війну І, мабуть, через це нас розуміють. Нам допомагають і вірять в нас, як ми віримо у себе”, - зазначив заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький. А розвідка, підкреслив він, продовжує свою роботу у відрожденні справедливості.

Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України
Фото: Олександр Ратушняк
Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України

Боротьба з топкорупцією, на думку очільника НАБУ Семена Кривоноса, є відновленням справедливості в очах українського суспільства. 

“НАБУ, САП і всі антикорупційні органи доводять: незалежно від того, скільки ти вкрав - 100 мільйонів, 200, незалежно від того, яку посаду обіймаєш, тебе притягнуть до відповідальності. Це хірургічний інструмент. І ми своїми діями, прямими викриттями щодня, щотижня демонструємо, що ми відповідаємо цьому запиту (суспільства на справедливість. - Ред.). Останні наші викриття, які стосуються чинних чиновників, топчиновників - і заступника міністра енергетики, і керівника Антимонопольного комітету, і керівників енергетичних компаній, і чинних міністрів, суддів - все це якраз відповідь на цей запит”, - зазначив Кривонос.

Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро
Фото: Олександр Ратушняк
Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро

“Україна, попри війну, є мегапрозорою країною у порівнянні з іншими країнами. Я спілкуюся з представниками антикорупційних органів інших країн - у них немає цієї прозорості. Україна, маючи “Дію”, Prozorro, Електронний реєстр декларацій, є найпрозорішою у світі, дає можливості реалізовувати адмінпослуги”, - відзначив під час дискусії голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик. Корупція, додає він, відіграє значну роль у формуванні нерівності серед людей і відчуття справедливості, тому ефективна робота антикорупційних органів сьогодні особливо важлива для реформування держави.

Віктор Павлущик, голова Національного агентства з питань запобігання корупції
Фото: Олександр Ратушняк
Віктор Павлущик, голова Національного агентства з питань запобігання корупції

Натомість голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі вважає, що антикорупційні органи мають зосередитися не тільки на покаранні топкорупціонерів - “це занадто дорого для держави”, а запропонувати модель, яка б унеможливлювала вчинення корупційних дій. І почати, на його думку, потрібно зі зміни підходів до відбору кадрів в усі органи державної влади та силові структури.

Ігор Ліскі, голова наглядової Ради EFI Group
Фото: Олександр Ратушняк
Ігор Ліскі, голова наглядової Ради EFI Group

Розгорнуті виступи спікерів дискусії очікуйте на LB.ua незабаром.

Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Соня Кошкіна

Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України
Фото: Олександр Ратушняк
Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України

Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро
Фото: Олександр Ратушняк
Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро

Під час дискусії
Фото: Олександр Ратушняк
Під час дискусії

Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Соня Кошкіна

Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро ( у центрі)
Фото: Олександр Ратушняк
Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро ( у центрі)

Під час дискусії
Фото: Олександр Ратушняк
Під час дискусії

Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України
Фото: Олександр Ратушняк
Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України

Під час дискусії
Фото: Олександр Ратушняк
Під час дискусії

Семен Кривонос та Віктор Павлущик (праворуч)
Фото: Олександр Ратушняк
Семен Кривонос та Віктор Павлущик (праворуч)

Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро
Фото: Олександр Ратушняк
Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро

Посол України в Туреччині Василь Бондар під час дискусії
Фото: Олександр Ратушняк
Посол України в Туреччині Василь Бондар під час дискусії

Фото: Олександр Ратушняк

Нардеп Голосу Юлія Клименко
Фото: Олександр Ратушняк
Нардеп Голосу Юлія Клименко

директор групи компаній Advanter Group і міжнародної бізнес-спільноти Board Андрій Длігач та Президент ВГО «Асоціація платників податків України» Грігол Катамадзе
Фото: Олександр Ратушняк
директор групи компаній Advanter Group і міжнародної бізнес-спільноти Board Андрій Длігач та Президент ВГО «Асоціація платників податків України» Грігол Катамадзе

Грігол Катамадзе та глава АРМА Олена Дума
Фото: Олександр Ратушняк
Грігол Катамадзе та глава АРМА Олена Дума

Президент ТПП Геннадій Чижиков
Фото: Олександр Ратушняк
Президент ТПП Геннадій Чижиков

бізнес-омбудсман Роман Ващук
Фото: Олександр Ратушняк
бізнес-омбудсман Роман Ващук

нардеп Віталій Безгін
Фото: Олександр Ратушняк
нардеп Віталій Безгін

Депутат Київради Леонід Ємець
Фото: Олександр Ратушняк
Депутат Київради Леонід Ємець

Ірина Федорів, співзасновниця і лідерка громадської ініціативи 'Голка
Фото: Олександр Ратушняк
Ірина Федорів, співзасновниця і лідерка громадської ініціативи 'Голка

Фото: Олександр Ратушняк

Журналіст, офіцер ЗСУ Єгор Чечеринда
Фото: Олександр Ратушняк
Журналіст, офіцер ЗСУ Єгор Чечеринда

Оксана Майдан, заступниця директора Internews в Україні
Фото: Олександр Ратушняк
Оксана Майдан, заступниця директора Internews в Україні

Депутат Київради Олег Костюшко
Фото: Олександр Ратушняк
Депутат Київради Олег Костюшко

Суддя господарського суду Донецької області Харакоз Костянтин
Фото: Олександр Ратушняк
Суддя господарського суду Донецької області Харакоз Костянтин

Нардепка Єлизавета Ясько
Фото: Олександр Ратушняк
Нардепка Єлизавета Ясько

Нардеп Олександр Аліксійчук
Фото: Олександр Ратушняк
Нардеп Олександр Аліксійчук

Поліна Лисенко, заступниця директора НАБУ
Фото: Олександр Ратушняк
Поліна Лисенко, заступниця директора НАБУ

Політолог Олександр Харєбін
Фото: Олександр Ратушняк
Політолог Олександр Харєбін

Підписник LB.ua Олександр Павленко
Фото: Олександр Ратушняк
Підписник LB.ua Олександр Павленко

Мустафа Найєм та Ольга Балицька
Фото: Олександр Ратушняк
Мустафа Найєм та Ольга Балицька

Cоня Кошкіна з Людмилою Зубко і її сестрою Тетяною
Фото: Олександр Ратушняк
Cоня Кошкіна з Людмилою Зубко і її сестрою Тетяною

Гості спілкуються перед дискусією
Фото: Олександр Ратушняк
Гості спілкуються перед дискусією

Віктор Прошкін, Масі Найєм, Ольга Балицька
Фото: Олександр Ратушняк
Віктор Прошкін, Масі Найєм, Ольга Балицька

Президент ВГО «Асоціація платників податків України» Грігол Катамадзе, посол України в Туреччині Василь Бондар (в центрі) та Голова АРМА Олена Дума
Фото: Олександр Ратушняк
Президент ВГО «Асоціація платників податків України» Грігол Катамадзе, посол України в Туреччині Василь Бондар (в центрі) та Голова АРМА Олена Дума

Групове фото спікерів після обговорення
Фото: Олександр Ратушняк
Групове фото спікерів після обговорення

Соня Кошкіна та Масі Найєм
Фото: Олександр Ратушняк
Соня Кошкіна та Масі Найєм

Артем Шевченко, Соня Кошкіна та Ігор Соловей
Фото: Олександр Ратушняк
Артем Шевченко, Соня Кошкіна та Ігор Соловей

Соня Кошкіна та Ігор Ліскі
Фото: Олександр Ратушняк
Соня Кошкіна та Ігор Ліскі

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