Керівнику АМКУ Кириленку повідомили про підозру у привласненні 56 млн грн

Посадовцю державної установи зі спеціальним статусом повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.
Про це йдеться у повідомленнях НАБУ та САП.
Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який раніше очолював обласну військову адміністрацію Донеччини.
За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
Йдеться про:
- 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м
- будинок під Києвом площею понад 220 кв. м
- 2 гаражних бокси
- 6 паркомісць
- 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м
- автомобіль ВМW Х3.
Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.
Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Розслідування детективи та прокурори розпочали після оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».
- У березні цього року "Схеми" писали про те, що керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко, який раніше очолював обласну військову адміністрацію Донеччини, а також його родина придбали нерухомість на 70 млн грн.
- Через декілька днів САП і НАБУ почали з'ясовувати, звідки у посадовця ці активи.
- Павла Кириленка Верховна Рада призначила головою Антимонопольного комітету України (АМКУ) у вересні минулого року.
- З 5 липня 2019 року Кириленко очолював Донецьку ОДА (ОВА). З 22 вересня 2017 року працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.
- В органах Прокуратури України працював з липня 2008 року. За 11 років служби послідовно обіймав посади: помічника прокурора, прокурора відділу, заступника прокурора, прокурора Генеральної прокуратури України, начальника слідчого управління.