Керівнику АМКУ Кириленку повідомили про підозру у привласненні 56 млн грн

Посадовцю державної установи зі спеціальним статусом повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Про це йдеться у повідомленнях НАБУ та САП.

Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який раніше очолював обласну військову адміністрацію Донеччини.

Фото: САП Павлу Кириленку повідомили про підозру

Фото: САП Павлу Кириленку повідомили про підозру

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м

2 гаражних бокси

6 паркомісць

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м

автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.

Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Розслідування детективи та прокурори розпочали після оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».