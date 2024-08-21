Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти готуються до проведення “виборів” у Криму, - Центр нацспротиву

Росіяни формують списки з філіалів кремлівської ради громадських діячів на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, які поїдуть спостерігачами.

Окупанти готуються до проведення “виборів” у Криму, - Центр нацспротиву
Окупанти готуються до проведення “виборів” у Криму (ілюстративне фото)
Фото: надано Східною правозахисною групою

На території тимчасово окупованого Криму 8 вересня заплановано проведення “виборів” до фейкових органів самоврядування.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Наразі росіяни формують списки з філіалів кремлівської ради громадських діячів на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, які поїдуть спостерігачами. Тобто, їх задачею буде допомагати Кремлю ”легалізовувати” виборчий процес”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, окупанти проводять бесіди з переселенцями у Криму, щоб вони голосували у Криму за своїми посвідками на проживання, також голосування буде обов’язковим серед військових. Окупаційна адміністрація робить це, аби збільшити явку. 

Центр національного спротиву закликає ігнорувати ці “вибори” і повідомляти про спостерігачів та членів виборчих дільниць, щоб колаборанти не могли сховатись за маскою анонімності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies