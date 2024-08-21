Окупанти готуються до проведення “виборів” у Криму, - Центр нацспротиву

Росіяни формують списки з філіалів кремлівської ради громадських діячів на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, які поїдуть спостерігачами.

На території тимчасово окупованого Криму 8 вересня заплановано проведення “виборів” до фейкових органів самоврядування.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Наразі росіяни формують списки з філіалів кремлівської ради громадських діячів на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, які поїдуть спостерігачами. Тобто, їх задачею буде допомагати Кремлю ”легалізовувати” виборчий процес”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти проводять бесіди з переселенцями у Криму, щоб вони голосували у Криму за своїми посвідками на проживання, також голосування буде обов’язковим серед військових. Окупаційна адміністрація робить це, аби збільшити явку.

Центр національного спротиву закликає ігнорувати ці “вибори” і повідомляти про спостерігачів та членів виборчих дільниць, щоб колаборанти не могли сховатись за маскою анонімності.