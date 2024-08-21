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​МВС: початку тижня на Донеччині росіяни вбили 11 цивільних

Сьогодні в Селидівській громаді росіяни вдарили дроном по евакуаційному екіпажу.

​МВС: початку тижня на Донеччині росіяни вбили 11 цивільних
Глава нацполіції Ігор Клименко
Фото: Макс Требухов

З початку тижня російські окупанти понад 50 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Він додав, що внаслідок обстрілів у області загинули 11 цивільних осіб.

Попри обстріли, в регіоні евакуаційні групи поліції “Білий Янгол” та ДСНС “Фенікс” щодня вивозять цивільних під обстрілами. 

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Сьогодні в Селидівській громаді росіяни вдарили дроном по евакуаційному екіпажу, в якому були двоє рятувальників, поліцейський та троє евакуйованих громадян, серед яких жінка з інвалідністю. 

На щастя, минулося без жертв.

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