​МВС: початку тижня на Донеччині росіяни вбили 11 цивільних

Сьогодні в Селидівській громаді росіяни вдарили дроном по евакуаційному екіпажу.

З початку тижня російські окупанти понад 50 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Він додав, що внаслідок обстрілів у області загинули 11 цивільних осіб.

Попри обстріли, в регіоні евакуаційні групи поліції “Білий Янгол” та ДСНС “Фенікс” щодня вивозять цивільних під обстрілами.

Сьогодні в Селидівській громаді росіяни вдарили дроном по евакуаційному екіпажу, в якому були двоє рятувальників, поліцейський та троє евакуйованих громадян, серед яких жінка з інвалідністю.

На щастя, минулося без жертв.