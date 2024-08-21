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Окупанти атакували Сумщину: постраждала жінка, зруйновані житлові будинки

Поранень зазнала 49-річна жінка.

Окупанти атакували Сумщину: постраждала жінка, зруйновані житлові будинки
обстріл Дружби
Фото: прокуратура Сумської області

Російські окупанти обстріляли  з  артилерії житловий сектор у м. Дружба на Сумщині. 

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

Фото: прокуратура Сумської області

"За даними слідства, 21 серпня 2024 року близько 13:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв м. Дружба Шосткинського району", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки окупантів 49-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано. Пошкоджено щонайменше 8 домогосподарств.

Фото: прокуратура Сумської області

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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