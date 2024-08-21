Російські окупанти обстріляли з артилерії житловий сектор у м. Дружба на Сумщині.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

Фото: прокуратура Сумської області

"За даними слідства, 21 серпня 2024 року близько 13:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв м. Дружба Шосткинського району", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки окупантів 49-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано. Пошкоджено щонайменше 8 домогосподарств.

Фото: прокуратура Сумської області

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).