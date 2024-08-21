Україна й Італія проведуть конференцію для посилення взаємодії між бізнесами

Україна й Італія проведуть конференцію для посилення взаємодії між своїми бізнесами.
Про цю домовленість повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
Він провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо за участі першої віцепрем’єр-міністерки, міністерки економіки Юлії Свириденко.
Співрозмовники обговорили розвиток економічної платформи "Зроблено в Україні" і зміцнення співпраці в її межах.
- Президент Зеленський анонсував роботу спільної платформи влади та бізнесу “Зроблено в Україні” у лютому цього року.
- Крім того, уряд затвердив маркування бренду "Зроблено в Україні" для товарів нацвиробників.