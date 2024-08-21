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Україна й Італія проведуть конференцію для посилення взаємодії між бізнесами

Цю домовленість досягнули під час розмови глави ОПУ Андрія Єрмака, очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко і міністра підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо.

Україна й Італія проведуть конференцію для посилення взаємодії між бізнесами
Андрій Єрмак під час форуму 'Зроблено в Україні'
Фото: Анна Стешенко

Україна й Італія проведуть конференцію для посилення взаємодії між своїми бізнесами.

Про цю домовленість повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо за участі першої віцепрем’єр-міністерки, міністерки економіки Юлії Свириденко

Співрозмовники обговорили розвиток економічної платформи "Зроблено в Україні" і зміцнення співпраці в її межах. 

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