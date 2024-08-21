Шольц: операція ЗСУ на Курщині "дуже обмежена в просторі та часі"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував операцію ЗСУ в Курській області РФ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Шольц зазначив, що наступ ЗСУ на Курщині – "дуже обмежена в просторі та часі операція". При цьому він додав, що не знає цього напевне, і "наразі це неможливо прокоментувати".
Канцлер Німеччини вважає, що після наступу на Курщині українські війська навряд чи надовго залишаться на території РФ.
Олаф Шольц підтвердив, що Україна готувала операцію "дуже таємно і без зворотного зв'язку" із західними партнерами.
При цьому він не відповів на те, як ставиться до використання німецької техніки в операції.
- Пентагон повідомив, що США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції у Курську.