Шольц: операція ЗСУ на Курщині "дуже обмежена в просторі та часі"

Канцлер Німеччини вважає, що після наступу на Курщині українські війська навряд чи надовго залишаться на території РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував операцію ЗСУ в Курській області РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Шольц зазначив, що наступ ЗСУ на Курщині – "дуже обмежена в просторі та часі операція". При цьому він додав, що не знає цього напевне, і "наразі це неможливо прокоментувати".

Канцлер Німеччини вважає, що після наступу на Курщині українські війська навряд чи надовго залишаться на території РФ.

Олаф Шольц підтвердив, що Україна готувала операцію "дуже таємно і без зворотного зв'язку" із західними партнерами.

При цьому він не відповів на те, як ставиться до використання німецької техніки в операції.