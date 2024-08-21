Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
В Росії заявили, що азербайджанська SOCAR та "Газпром" домовились про розширення стратегічного партнерства
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Історичне рішення. Як парламент ухвалив закон про заборону московської церкви
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
ГоловнаСуспільствоВійна

Шольц: операція ЗСУ на Курщині "дуже обмежена в просторі та часі"

Канцлер Німеччини вважає, що після наступу на Курщині українські війська навряд чи надовго залишаться на території РФ.

Шольц: операція ЗСУ на Курщині "дуже обмежена в просторі та часі"
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував операцію ЗСУ в Курській області РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Шольц зазначив, що наступ ЗСУ на Курщині – "дуже обмежена в просторі та часі операція". При цьому він додав, що не знає цього напевне, і "наразі це неможливо прокоментувати".

Канцлер Німеччини вважає, що після наступу на Курщині українські війська навряд чи надовго залишаться на території РФ.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Олаф Шольц підтвердив, що Україна готувала операцію "дуже таємно і без зворотного зв'язку" із західними партнерами.

При цьому він не відповів на те, як ставиться до використання німецької техніки в операції.

  • Пентагон повідомив, що США обговорюють з Україною довгострокові цілі операції у Курську.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies