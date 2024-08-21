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МВС Естонії про перейменування Естонської православної церкви: косметичних змін недостатньо

Міністерство наполягає, аби церква рухалася в бік остаточного розриву зв'язків із Москвою.

МВС Естонії про перейменування Естонської православної церкви: косметичних змін недостатньо
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс
Фото: Лаурі Ляенеметс

Міністерство внутрішніх справ Естонії заявляє, що, ймовірно, не затвердить нову назву Естонської православної церкви, яка вирішила  внести зміни до свого статуту та прибрати згадку про Московський патріархат, пише ERR

Глава МВС Лаурі Ляенеметс зазначив, що є ще сфери, які викликають стурбованість естонської влади

"У нас є чіткі очікування, щоб це були не косметичні адміністративні зміни, а серйозні кроки у бік виходу з-під впливу Московського патріархату", - повідомив міністр.

Ляенеметс зауважив, що рішення Естонської православної церкви не може набути чинності до тих до того часу, поки його не затвердить патріарх РПЦ Кирило. 

"Назва релігійного об'єднання має чітко відрізнятися від назв інших юридичних осіб, внесених до реєстру, і не може вводити в оману, і, на жаль, нова форма назви цим вимогам не відповідає. Теоретично нова форма назви могла б бути прийнятною, якби вона як організація об'єднала під собою усі естонські православні громади та православних вірних, але, по суті, вона цього не робить”, - підкреслив глава МВС.

Ляенеметс також незадоволений тим, що предстоятелем ЕПЦ залишається громадянин РФ митрополит Євгеній. Який був змушений покинути Естонію. ЕПЦ натомість заявляє, що не бачить підстав обирати іншого главу церкви.

  • У Таллінні, як відомо, відбувся Собор Естонської православної церкви, на якому зі статуту релігійної організації прибрали згадки про зв'язок із Московським патріархатом.
  • Клірики підкреслили свою незалежність від Москви в адміністративних, господарських, просвітницьких та громадянських справах, а також офіційно змінили назву церкви, прибравши з неї згадку про належність до РПЦ.
  • Не подобаються такі зміни і Естонській апостольській православній церкві - нова назва дуже схожа на ЕАПЦ, що "вводить в оману".
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