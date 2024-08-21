МВС Естонії про перейменування Естонської православної церкви: косметичних змін недостатньо

Міністерство внутрішніх справ Естонії заявляє, що, ймовірно, не затвердить нову назву Естонської православної церкви, яка вирішила внести зміни до свого статуту та прибрати згадку про Московський патріархат, пише ERR.

Глава МВС Лаурі Ляенеметс зазначив, що є ще сфери, які викликають стурбованість естонської влади

"У нас є чіткі очікування, щоб це були не косметичні адміністративні зміни, а серйозні кроки у бік виходу з-під впливу Московського патріархату", - повідомив міністр.

Ляенеметс зауважив, що рішення Естонської православної церкви не може набути чинності до тих до того часу, поки його не затвердить патріарх РПЦ Кирило.

"Назва релігійного об'єднання має чітко відрізнятися від назв інших юридичних осіб, внесених до реєстру, і не може вводити в оману, і, на жаль, нова форма назви цим вимогам не відповідає. Теоретично нова форма назви могла б бути прийнятною, якби вона як організація об'єднала під собою усі естонські православні громади та православних вірних, але, по суті, вона цього не робить”, - підкреслив глава МВС.

Ляенеметс також незадоволений тим, що предстоятелем ЕПЦ залишається громадянин РФ митрополит Євгеній. Який був змушений покинути Естонію. ЕПЦ натомість заявляє, що не бачить підстав обирати іншого главу церкви.