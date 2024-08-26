У 2025 році Польща виділить на будівництво першої АЕС близько мільярда євро

У Польщі на будівництво першої атомної електростанції планують виділити у 2025 році 4,6 млрд злотих (приблизно 1 млрд євро).

Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, пише RMF24.

"Наступного року ми виділимо 4,6 млрд злотих на будівництво атомної електростанції. Ми можемо запропонувати рішення щодо відновлюваних джерел енергії. Нам потрібно багато інвестувати в мережу, щоб ця енергія використовувалася ефективно", – сказав він.

Наступного тижня Рада міністрів Польщі планує прийняти державний бюджет на 2025 рік.