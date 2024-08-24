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У польському МЗС повідомили про заміну посла в Україні

Ярослава Гузи на посаді має замінити Пйотр Лукасевич.

У польському МЗС повідомили про заміну посла в Україні
Пйотр Лукасевич.
Фото: polsatnews.pl

Посаду Надзвичайного і Повноважного Посла Польщі в Україні з 1 вересня має обійнятии Пйотр Лукасевич.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Павел Вронський, пише FRM24.

Відповідно до польського законодавства, послів призначає на посаду та звільняє з посади президент.

У березні цього року очільник МЗС країни Радослав Сікорський вирішив припинити місії понад 50 послів, призначених попередньою владою.

Лукасевич має замінити на посаді Ярослава Гузи, який прибув до Києва у грудні 2023 року. Причина кадрового рішення наразі невідома.

Хто такий Пйотр Лукасевич

Пйотр Лешек Лукасевич – політолог, дипломат, полковник запасу Збройних сил Республіки Польща, а в 2012-2014 роках – посол Польщі в Афганістані. 

У 1995-2006 роках займався питаннями державної безпеки та боротьби з тероризмом. Він служив у стабілізаційних місіях в Іраку (2004-2005). 

В 2006 році Лукасевич був заступником військового аташе в Ісламабаді, а в січні 2007 року став полковником і військовим аташе в Афганістані, обіймав цю посаду три роки. 

У жовтні 2009 року він став уповноваженим Міністерства національної оборони в Афганістані. 

2012 року пішов у запас у званні полковника, а потім став послом в Афганістані. Закінчив свою місію 31 грудня 2014 року. 

Після повернення зайнявся журналістською, викладацькою та експертною діяльністю.

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