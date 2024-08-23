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Умєров провів зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом

Особливо важливою темою було зміцнення Коаліції дронів, де Латвія відіграє одну з провідних ролей.

Умєров провів зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом
Рустем Умєров та Андріс Спрудс
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 23 серпня, міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із латвійською делегацією на чолі з міністром оборони Андрісом Спрудсом.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Цього року Латвія надасть Україні військову підтримку на суму близько 112 млн євро та надалі надаватиме оборонну допомогу на рівні 0,25% від свого ВВП щороку”, - йдеться у повідомленні.

Умєров зазначив, що особливо важливою темою було зміцнення Коаліції дронів, де Латвія відіграє одну з провідних ролей.

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В межах цієї Коаліції триває процес передачі Силам оборони безпілотників латвійського виробництва. Загалом Латвія надасть Україні декілька тисяч дронів.

Також Умєров та Спрудс обговорили наступні кроки для посилення Коаліції, зокрема міністр оборони Латвії висловив готовність працювати з іншими країнами для залучення їх до Коаліції та аналогічних ініціатив на підтримку України.

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