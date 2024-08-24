Через російські обстріли на Харківщині загинули двоє людей

Через російські обстріли за минулу добу на Харквщині загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Куп'янський район, с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено будинок. Загинули 2 чоловіків віком 51 та 58 років. Постраждали три жінки 45, 63, 85 років", — повідомив Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у Куп’янську горів дах будинку та приватний будинок, у с. Нова Казача Дергачівської громади спалахнули гараж, господарча будівля та два мотоцикли.

Пожежі через ворожі атаки виникли і в Одноробівці Золочівської громади, де горіла господарча споруда, а в Новоосиному Курилівської громади – дачний будинок.

Також внаслідок влучання ворожих снарядів сталися займання лісової підстилки на площі 8 га та трави на площі 4 га поблизу с. Орішанка Золочівської громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені будинок у с. Кучерівка Петропавлівської громади, двоповерховий багатоквартирний будинок та електромережі – в Одноробівці Золочівської громади.

Також голова ОВА повідомив, що 22 та 23 серпня у селі Козача Лопань рятувальники деблокували тіла двох жінок віком 61 та 43 років, які загинули під час обстрілу 21 серпня.