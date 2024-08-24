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Через російські обстріли на Харківщині загинули двоє людей

Ще троє цивільних постраждали.

Через російські обстріли на Харківщині загинули двоє людей
Фото: Олег Синєгубов

Через російські обстріли за минулу добу на Харквщині загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Куп'янський район, с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено будинок. Загинули 2 чоловіків віком 51 та 58 років. Постраждали три жінки 45, 63, 85 років", — повідомив Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у Куп’янську горів дах будинку та приватний будинок, у с. Нова Казача Дергачівської громади спалахнули гараж, господарча будівля та два мотоцикли. 

Пожежі через ворожі атаки виникли і в Одноробівці Золочівської громади, де горіла господарча споруда, а в Новоосиному Курилівської громади – дачний будинок.

Також внаслідок влучання ворожих снарядів сталися займання лісової підстилки на площі 8 га та трави на площі 4 га поблизу с. Орішанка Золочівської громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені будинок у с. Кучерівка Петропавлівської громади, двоповерховий багатоквартирний будинок та електромережі – в Одноробівці Золочівської громади.

Також голова ОВА повідомив, що 22 та 23 серпня у селі Козача Лопань рятувальники деблокували тіла двох жінок віком 61 та 43 років, які загинули під час обстрілу 21 серпня.

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