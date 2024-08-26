В Ісландії обвалилася крижана печера, загинув турист

Інцидент стався, коли група з 25 осіб разом з гідом подорожувала льодовиком Брейдамеркурйокутль.

Під час відвідування туристичної групи в Ісландії обвалилася крижана печера, одна людина загинула, одна серйозно поранена, а ще двоє зникли безвісти.

Про це пише DW з посиланням на поліцїі.

Інцидент стався, коли група з 25 осіб разом з гідом подорожувала льодовиком Брейдамеркурйокутль.

Брейдамеркурйокудль, розташований на південному сході країни, простягається від південної частини Ватнайокудла до льодовикової лагуни Йокюльсарлон, одного з популярних туристичних напрямків Ісландії.

На місце події було направлено два гелікоптери берегової охорони, а також карети швидкої допомоги, повідомляє ісландська телекомпанія RUV.

За словами офіційних осіб, умови на місці події були надзвичайно складними.