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В Ісландії обвалилася крижана печера, загинув турист

Інцидент стався, коли група з 25 осіб разом з гідом подорожувала льодовиком Брейдамеркурйокутль.

В Ісландії обвалилася крижана печера, загинув турист
Льодовик Брейдамеркурйокутль
Фото: adventures.is

Під час відвідування туристичної групи в Ісландії обвалилася крижана печера, одна людина загинула, одна серйозно поранена, а ще двоє зникли безвісти.

Про це пише DW з посиланням на поліцїі.

Інцидент стався, коли група з 25 осіб разом з гідом подорожувала льодовиком Брейдамеркурйокутль.

Брейдамеркурйокудль, розташований на південному сході країни, простягається від південної частини Ватнайокудла до льодовикової лагуни Йокюльсарлон, одного з популярних туристичних напрямків Ісландії.

На місце події було направлено два гелікоптери берегової охорони, а також карети швидкої допомоги, повідомляє ісландська телекомпанія RUV.

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За словами офіційних осіб, умови на місці події були надзвичайно складними.

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