В Ісландії обвалилася крижана печера, загинув турист

Під час відвідування туристичної групи в Ісландії обвалилася крижана печера, одна людина загинула, одна серйозно поранена, а ще двоє зникли безвісти.
Про це пише DW з посиланням на поліцїі.
Інцидент стався, коли група з 25 осіб разом з гідом подорожувала льодовиком Брейдамеркурйокутль.
Брейдамеркурйокудль, розташований на південному сході країни, простягається від південної частини Ватнайокудла до льодовикової лагуни Йокюльсарлон, одного з популярних туристичних напрямків Ісландії.
На місце події було направлено два гелікоптери берегової охорони, а також карети швидкої допомоги, повідомляє ісландська телекомпанія RUV.
За словами офіційних осіб, умови на місці події були надзвичайно складними.