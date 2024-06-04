Ісландія збільшить на третину свій внесок до Фонду підтримки енергетики України

Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тис. євро. Це вже другий внесок країни до цього фонду.

Про це повідомила пресслужба Міненергетики.

Минулого разу Ісландія перерахувала до Фонду понад 2 млн євро. Отже, загальна сума внеску цієї країни до Фонду складе 2,72 млн євро.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески Австралія, Великобританія, Австрія, Швеція, Данія.

Загальна сума внесків становить понад 494 млн євро.