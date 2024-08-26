Австралійські працівники тепер можуть ігнорувати роботодавців у неробочий час

Вони можуть ігнорувати електронні листи, телефонні дзвінки та текстові повідомлення від своїх начальників.

Австралійські працівники тепер матимуть законне право ігнорувати спроби роботодавців зв’язатися з ними в неробочий час, якщо ця відмова не вважається “необґрунтованою”.

Така норма законодавства набуває чинності сьогодні, пише DW.

Це означає, що тепер вони можуть ігнорувати електронні листи, телефонні дзвінки та текстові повідомлення від своїх начальників у неробочий час.

“Ми хочемо переконатися, що оскільки люди не отримують зарплату за 24 години, їм не потрібно працювати 24 години на добу. Відверто кажучи, це також проблема психічного здоров’я, щоб люди могли відключитися від своєї роботи та контактувати зі своєю сім’єю та своїм життям”, – сказав прем’єр-міністр країни Ентоні Албанізі.

Кращий баланс між роботою та особистим життям

Це рішення привітали профспілки, які заявили, що нове правило дасть працівникам право на кращий баланс між роботою та особистим життям.

Однак провідний галузевий орган Australian Industry Group відреагував холодніше. “Роботодавці та працівники тепер будуть невпевнені в тому, чи можуть вони прийняти або зробити дзвінок у неробочий час, щоб запропонувати додаткову зміну”, – йдеться в заяві.