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Австралійські працівники тепер можуть ігнорувати роботодавців у неробочий час

Вони можуть ігнорувати електронні листи, телефонні дзвінки та текстові повідомлення від своїх начальників.

Австралійські працівники тепер можуть ігнорувати роботодавців у неробочий час
Фото: Michael Pole/SuperStock/IMAGO

Австралійські працівники тепер матимуть законне право ігнорувати спроби роботодавців зв’язатися з ними в неробочий час, якщо ця відмова не вважається “необґрунтованою”.

Така норма законодавства набуває чинності сьогодні, пише DW.

Це означає, що тепер вони можуть ігнорувати електронні листи, телефонні дзвінки та текстові повідомлення від своїх начальників у неробочий час.

“Ми хочемо переконатися, що оскільки люди не отримують зарплату за 24 години, їм не потрібно працювати 24 години на добу. Відверто кажучи, це також проблема психічного здоров’я, щоб люди могли відключитися від своєї роботи та контактувати зі своєю сім’єю та своїм життям”, – сказав прем’єр-міністр країни Ентоні Албанізі.

Кращий баланс між роботою та особистим життям

Це рішення привітали профспілки, які заявили, що нове правило дасть працівникам право на кращий баланс між роботою та особистим життям. 

Однак провідний галузевий орган Australian Industry Group відреагував холодніше. “Роботодавці та працівники тепер будуть невпевнені в тому, чи можуть вони прийняти або зробити дзвінок у неробочий час, щоб запропонувати додаткову зміну”, – йдеться в заяві.

  • Закон був ухвалений у лютому цього року і набув чинності для середніх та великих компаній з цього моменту. Для компаній з чисельністю співробітників менше 15 осіб правило набуде чинності у серпні 2025 року.
  • Австралійський регулятор трудових відносин Fair Work заявив, що суд може зобов'язати працівників припинити необґрунтовану відмову від контакту в неробочий час, а роботодавців також попросять припинити необґрунтовані прохання працівників відповідати у вільний час. Такі чинники, як причина контакту, характер роботи та компенсація за додаткову роботу, можуть бути вирішальними.
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