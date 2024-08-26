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​Польща пояснила, чому не збила "повітряний об'єкт" під час масованої ракетної атаки РФ по Україні

Командувач ЗС Польщі вважає, що він перебуває на польській території, його будуть шукати.

​Польща пояснила, чому не збила "повітряний об'єкт" під час масованої ракетної атаки РФ по Україні
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

На територію Польщі залетіла повітряна ціль під час масованої російської атаки по Україні, але її не збили через атмосферні умови.

Про це повідомив сказав командувач оперативного командування збройних сил Польщі Мацей Кліш, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Кліш сказав, що хотів віддати наказ на знищення "повітряного об'єкта", але той зник.

"Об'єкт зник приблизно через 25 км на польській території. Через атмосферні умови я не зміг дати команду на боротьбу з ним", – додав командувач.

Після цього повітряну ціль не виявили союзницькі або польські літаки чи гелікоптери. Тож тепер стартувала операція з пошуку, до місця події прямують війська і вертольоти.

Кліш також сказав, що об'єкт, ймовірно, все ще перебуває на польській території. Але він міг і її покинути.

Обстріл України 26 серпня. Що відомо

  • Росія почала масовану атаку уночі. Спершу ворог випустив велику кількість дронів, а зранку - ракети.
  • Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, на Прикарпатті, в Тернопільській області, на підступах до Києва, в Харкові. Загалом під обстріл потрапили 15 областей, повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
  • У Полтавській області поранені п'ятеро людей. У Луцькій пошкоджена багатоповерхівка, загинув чоловік. У Дніпропетровській та Запорізькій областях є загиблі. Також загинула жінка в Житомирській області. У Сумській є жертва унаслідок удару КАБом. 
  • Житомир залишився без світла і води. Також була знеструмлена Вінниця. Перебої фіксували і в інших містах. У Чернігівській області застосували відключення. 
  • Володимир Зеленський повідомив, що Росія запустила по Україні більш ніж 100 ракет різних типів та близько 100 "шахедів". Це був один з найбільших комбінованих ударів. Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків цього удару.
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