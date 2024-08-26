​Польща пояснила, чому не збила "повітряний об'єкт" під час масованої ракетної атаки РФ по Україні

На територію Польщі залетіла повітряна ціль під час масованої російської атаки по Україні, але її не збили через атмосферні умови.
Про це повідомив сказав командувач оперативного командування збройних сил Польщі Мацей Кліш, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.
Кліш сказав, що хотів віддати наказ на знищення "повітряного об'єкта", але той зник.
"Об'єкт зник приблизно через 25 км на польській території. Через атмосферні умови я не зміг дати команду на боротьбу з ним", – додав командувач.
Після цього повітряну ціль не виявили союзницькі або польські літаки чи гелікоптери. Тож тепер стартувала операція з пошуку, до місця події прямують війська і вертольоти.
Кліш також сказав, що об'єкт, ймовірно, все ще перебуває на польській території. Але він міг і її покинути.
Обстріл України 26 серпня. Що відомо
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