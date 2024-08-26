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Шестеро людей поранені внаслідок кількох ударів по Полтавській області (оновлено)

Росіяни пошкодили там промисловий об'єкт. 

У Полтавській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено промисловий об'єкт.

Поранені п'ятеро людей. Про це голова ОВА повідомив у Telegram.

"Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей. Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях до відбою!" – написав він.

Згодом, о 14:04, голова ОВА повідомив про ще одну потерпілу.

"Уламками БпЛА пошкоджено приватний будинок в Лубенському районі. Поранено жінку, яка в ньому проживала. Їй надається вся необхідна допомога", – йдеться у повідомленні. 

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