Шестеро людей поранені внаслідок кількох ударів по Полтавській області (оновлено)

У Полтавській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено промисловий об'єкт.
Поранені п'ятеро людей. Про це голова ОВА повідомив у Telegram.
"Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей. Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях до відбою!" – написав він.
Згодом, о 14:04, голова ОВА повідомив про ще одну потерпілу.
"Уламками БпЛА пошкоджено приватний будинок в Лубенському районі. Поранено жінку, яка в ньому проживала. Їй надається вся необхідна допомога", – йдеться у повідомленні.
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