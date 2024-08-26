Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА повідомила, коли відновлять рух транспорту дамбою Київської ГЕС

Через обстріл постраждали чотири людини, серед яких одна дитина.

ОВА повідомила, коли відновлять рух транспорту дамбою Київської ГЕС
Київська ГЕС
Фото: скриншот відео

Рух транспорту дамбою Київської ГЕС відновлять о 16.00-17.00, оскільки немає значних ушкоджень.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, проїзд обмежили через ранкову масовану атаку Росії. 

Через обстріл постраждали чотири людини, серед яких одна дитина. Уламки БпЛА впали на автомобіль на трасі. Водія госпіталізували до обласної лікарні. 

Руйнування фіксують в усіх семи районах області. Відомо і про пошкодження енергетичних обʼєктів, а також понад 40 будинків, п'ять автівок, складських приміщень, гаражів, парканів. 

Через проблеми з енергопостачанням ми оперативно відкрили понад 340 пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони і гаджети. 

  • 26 серпня Росія намагалася атакувати об'єкти інфраструктури Києва різними типами ракет та безпілотниками. Протиповітряна оборона уразила близько півтора десятка випущених Росією ракет.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies