ОВА повідомила, коли відновлять рух транспорту дамбою Київської ГЕС

Через обстріл постраждали чотири людини, серед яких одна дитина.

Рух транспорту дамбою Київської ГЕС відновлять о 16.00-17.00, оскільки немає значних ушкоджень.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, проїзд обмежили через ранкову масовану атаку Росії.

Через обстріл постраждали чотири людини, серед яких одна дитина. Уламки БпЛА впали на автомобіль на трасі. Водія госпіталізували до обласної лікарні.

Руйнування фіксують в усіх семи районах області. Відомо і про пошкодження енергетичних обʼєктів, а також понад 40 будинків, п'ять автівок, складських приміщень, гаражів, парканів.

Через проблеми з енергопостачанням ми оперативно відкрили понад 340 пунктів незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони і гаджети.