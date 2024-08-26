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СБУ затримала у Харкові агента ФСБ, який хотів “злити” позиції Patriot

Також фігурант “полював” на локації фортифікаційних споруд та місця зосередження особового складу ЗСУ.

СБУ затримала у Харкові агента ФСБ, який хотів “злити” позиції Patriot

Служба безпеки під час спецоперації у Харкові затримала інформатора ФСБ, який шпигував за українськими військами.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Насамперед він намагався виявити і передати окупантам координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot, які захищають повітряний простір прифронтового міста.

Також фігурант “полював” на локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти планували здійснити по них повітряний удар із застосуванням керованих авіабомб та ракетного озброєння.

За даними слідства, затриманим інформатором РФ виявився місцевий водій однієї з мереж продуктових магазинів Харківщини.

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Для виконання ворожого завдання фігурант об’їжджав місто під виглядом вантажних перевезень на службовому авто та приховано фіксував місця дислокацій українських захисників.

Після розвідувальних вилазок він позначав потенційні цілі на гугл-картах, робив їх детальний опис та месенджером пересилав своєму російському куратору.

Служба безпеки завчасно викрила ворожого інформатора і затримала його.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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