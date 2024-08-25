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Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України

Будуть представники правоохоронних і антикорупційних органів.

Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Володимир Зеленський та Ігор Клименко, фото ілюстративне
Фото: ОПУ

На 26 серпня Президент Володимир Зеленський скликає нараду через ситуацію зі зрадниками, які втікають за кордон.

Як сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 25 серпня, йдеться про "тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності".

"Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб. Чітка відповідальність. Щоб усі ці «товаріщі» отримали те, на що заслуговують, хоч би де вони ховались і куди б побігли", - сказав Зеленський.

На нараді мають бути керівники Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Державного бюро розслідувань, Національного антикорбюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Державної прикордонної служби, а також Генеральний прокурор і представники розвідки. 

"Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити", - додав глава держави.

  • Нині Державне бюро розслідувань повідомило, що порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком. 
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