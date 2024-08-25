Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України

На 26 серпня Президент Володимир Зеленський скликає нараду через ситуацію зі зрадниками, які втікають за кордон.

Як сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 25 серпня, йдеться про "тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності".

"Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб. Чітка відповідальність. Щоб усі ці «товаріщі» отримали те, на що заслуговують, хоч би де вони ховались і куди б побігли", - сказав Зеленський.

На нараді мають бути керівники Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Державного бюро розслідувань, Національного антикорбюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Державної прикордонної служби, а також Генеральний прокурор і представники розвідки.

"Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити", - додав глава держави.