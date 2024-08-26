Міносвіти продовжило терміни вступної кампанії до магістратури через сьогоднішню атаку Росії

Також для них ще на один день переноситься кінцевий термін зарахування на бюджет.

Міністерство освіти і науки інформує про низку оновлень у термінах вступної кампанії до вишу на магістратуру, а також до закладів фахової передвищої освіти.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

"Зокрема, продовжено термін виконання вимог до зарахування на бюджет для вступників на магістратуру - до 18:00 27 серпня. Також для них ще на один день - з 27 на 28 серпня - переноситься кінцевий термін зарахування на бюджет", - ідеться в повідомленні.

Також до 27 серпня продовжено можливість переведення на вакантні місця бюджету вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

"Відповідне рішення ухвалено через повітряну тривогу та наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України 26 серпня", - повідомили в міністерстві.