У Краматорську зросла кількість поранених після ракетної атаки Росії на готель

Кількість поранених від ракетного удару Росії по готелю в Краматорську зросла до восьми осіб.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Поранені – п’ятеро журналістів іноземного медіа 38, 40, 41, 46 та 58 років. Також поранення різного ступеня тяжкості мають 60-річний співробітник готелю, а також 32 та 34-річні жительки, які на момент атаки перебували у своїх оселях.
За інформацією прокуратури, у потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забої, акубаротравми, черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
За попередніми даними, ворог використав проти цивільного населення ракету «Іскандер-М».
- Під час нічного російського ракетного удару по Краматорську 24 серпня, у готелі Sapphire, в який влучив ворожий "Іскандер", перебували шість членів команди Reuters.
- У результаті загинув радник агентства.