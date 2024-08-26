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У Краматорську зросла кількість поранених після ракетної атаки Росії на готель

Прокуратура повідомляє про вісьмох потерпілих.

У Краматорську зросла кількість поранених після ракетної атаки Росії на готель
Наслідки атаки РФ по Краматорську 24 серпня 2024 року

Кількість поранених від ракетного удару Росії по готелю в Краматорську зросла до восьми осіб.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Поранені – п’ятеро журналістів іноземного медіа 38, 40, 41, 46 та 58 років. Також поранення різного ступеня тяжкості мають 60-річний співробітник готелю, а також 32 та 34-річні жительки, які на момент атаки перебували у своїх оселях. 

За інформацією прокуратури, у потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забої, акубаротравми, черепно-мозкову травму та струс головного мозку. 

За попередніми даними, ворог використав проти цивільного населення ракету «Іскандер-М».

  • Під час нічного російського ракетного удару по Краматорську 24 серпня, у готелі Sapphire, в який влучив ворожий "Іскандер", перебували шість членів команди Reuters.
  • У результаті загинув радник агентства.
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