У Краматорську зросла кількість поранених після ракетної атаки Росії на готель

Наслідки атаки РФ по Краматорську 24 серпня 2024 року

Кількість поранених від ракетного удару Росії по готелю в Краматорську зросла до восьми осіб.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Поранені – п’ятеро журналістів іноземного медіа 38, 40, 41, 46 та 58 років. Також поранення різного ступеня тяжкості мають 60-річний співробітник готелю, а також 32 та 34-річні жительки, які на момент атаки перебували у своїх оселях.

За інформацією прокуратури, у потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забої, акубаротравми, черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

За попередніми даними, ворог використав проти цивільного населення ракету «Іскандер-М».