Головне за понеділок, 26 серпня: наслідки ранкової масованої ворожої атаки

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, відключення світла, ексклюзивне інтерв’ю посла України у Франції. Яким запам’ятається 915-й день повномасштабної війни.

Росія зранку 26 серпня запустила по Україні більше 100 ракет різних типів та близько 100 "шахедів". Це був один з найбільших комбінованих ударів. Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків цього удару.

Про це сказав у зверненні президент Володимир Зеленський. "Як більшість попередніх російських ударів, – цей такий же підлий, націлений на критичну, цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів – від Харківщини та Києва до Одеси й наших західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога", - зазначив він.

Президент повідомив, що наразі багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. "Електрику – повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що дуже важливо, щоб наші партнери реалізували наші домовленості - надали Україні системи ППО, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів.

Докладніше – в новині.

За словами Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, загалом радіотехнічні війська ПС виявили і супроводили 236 засобів повітряного нападу: 127 ракет та 109 ударних БпЛА.

У результаті протиповітряного бою збили 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Олещук додав, що кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

Від масованої атаки Росії 26 серпня в Україні загинули сім осіб, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Двоє із них померли у лікарні. Поранені 47 людей, з них - четверо діти 2014, 2017 та 2024 років народження.

Наразі рятувальники завершили розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку.

Також ліквідували 22 пожежі і врятували двох людей.

Кількість поранених від ракетного удару Росії по готелю в Краматорську зросла до восьми, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Поранені – п’ятеро журналістів іноземного медіа 38, 40, 41, 46 та 58 років. Також поранення різного ступеня тяжкості мають 60-річний співробітник готелю, а також 32 та 34-річні жительки, які на момент атаки перебували у своїх оселях.

За інформацією прокуратури, у потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забої, акубаротравми, черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

За попередніми даними, ворог використав проти цивільного населення ракету «Іскандер-М».

Нагадаємо, в момент нічного російського ракетного удару по Краматорську 24 серпня у готелі Sapphire, в який влучив ворожий "Іскандер", перебували шість членів команди Reuters. У результаті загинув радник агентства.

27 серпня в Україні діятимуть графіки відключень світла.

Група ДТЕК повідомила, що у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень.

Відключатимуть одночасно по три-чотири черги.

Росія 26 серпня атакувала Україну ракетами і дронами. Під обстріл потрапила, зокрема, енергетична інфраструктура. Постраждала Київська ГЕС. В ОВА заявили, що пошкодження ГЕС незначні.

Відповідно до ініціативи французького президента Еммануеля Макрона, Франція зараз укомплектовує і навчає цілу бригаду Збройних Сил України. Скоро ці військові вже працюватимуть на фронті, а все обладнання відправлять до України.

Дата відправки вже відома, та її не озвучуватимуть. Про це посол України у Франції Вадим Омельченко розповів у інтерв'ю LB.ua.

"Йдеться про універсальну бригаду ЗСУ. Яка буде повністю навчена й укомплектована французькою стороною", – пояснив він.

Омельченко додав, що відповідну ініціативу Еммануель Макрон запропонував під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Франції 6-7 червня.

Подробиці – в новині та в самому інтерв'ю.

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