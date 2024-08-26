Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
В Одеській області поранені семеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено)
В Одеській області поранені семеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за понеділок, 26 серпня: наслідки ранкової масованої ворожої атаки

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, відключення світла, ексклюзивне інтерв’ю посла України у Франції. Яким запам’ятається 915-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 26 серпня: наслідки ранкової масованої ворожої атаки
Ліквідація наслідків масованої атаки Росії 26 серпня 2024 року

Росія зранку 26 серпня запустила по Україні більше 100 ракет різних типів та близько 100 "шахедів". Це був один з найбільших комбінованих ударів. Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків цього удару.

Про це сказав у зверненні президент Володимир Зеленський. "Як більшість попередніх російських ударів, – цей такий же підлий, націлений на критичну, цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів – від Харківщини та Києва до Одеси й наших західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога", - зазначив він.

Президент повідомив, що наразі багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. "Електрику – повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що дуже важливо, щоб наші партнери реалізували наші домовленості - надали Україні системи ППО, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів.  

Докладніше – в новині.

За словами Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, загалом радіотехнічні війська ПС виявили і супроводили 236 засобів повітряного нападу: 127 ракет та 109 ударних БпЛА.

У результаті протиповітряного бою збили 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
  • 1 крилату ракету Х-22;
  • 99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Олещук додав, що кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

Від масованої атаки Росії 26 серпня в Україні загинули сім осіб, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Двоє із них померли у лікарні. Поранені 47 людей, з них - четверо діти 2014, 2017 та 2024 років народження.

Наразі рятувальники завершили розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку.

Також ліквідували 22 пожежі і врятували двох людей.

Кількість поранених від ракетного удару Росії по готелю в Краматорську зросла до восьми, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Поранені – п’ятеро журналістів іноземного медіа 38, 40, 41, 46 та 58 років. Також поранення різного ступеня тяжкості мають 60-річний співробітник готелю, а також 32 та 34-річні жительки, які на момент атаки перебували у своїх оселях.

За інформацією прокуратури, у потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забої, акубаротравми, черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

За попередніми даними, ворог використав проти цивільного населення ракету «Іскандер-М».

Нагадаємо, в момент нічного російського ракетного удару по Краматорську 24 серпня у готелі Sapphire, в який влучив ворожий "Іскандер", перебували шість членів команди Reuters. У результаті загинув радник агентства.

27 серпня в Україні діятимуть графіки відключень світла.

Група ДТЕК повідомила, що у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень.

Відключатимуть одночасно по три-чотири черги.

Росія 26 серпня атакувала Україну ракетами і дронами. Під обстріл потрапила, зокрема, енергетична інфраструктура. Постраждала Київська ГЕС. В ОВА заявили, що пошкодження ГЕС незначні.

Відповідно до ініціативи французького президента Еммануеля Макрона, Франція зараз укомплектовує і навчає цілу бригаду Збройних Сил України. Скоро ці військові вже працюватимуть на фронті, а все обладнання відправлять до України.

Дата відправки вже відома, та її не озвучуватимуть. Про це посол України у Франції Вадим Омельченко розповів у інтерв'ю LB.ua.

"Йдеться про універсальну бригаду ЗСУ. Яка буде повністю навчена й укомплектована французькою стороною", – пояснив він.

Омельченко додав, що відповідну ініціативу Еммануель Макрон запропонував під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Франції 6-7 червня.

Подробиці – в новині та в самому інтерв'ю.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies