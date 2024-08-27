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Роблес: з кінця 2022 року Іспанія підготувала понад 5000 українських військових

У навчанні українців взяли участь близько 2 500 іспанських інструкторів.

Роблес: з кінця 2022 року Іспанія підготувала понад 5000 українських військових
Українські військові на навчанні в Іспанії (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила кількість українських військових, яких підготувала її країна, передає Суспільне. 

Маргарита Роблес під час зустрічі з українськими військовими розповіла, що з кінця 2022 Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових у межах місії Євросоюзу.

При цьому у навчанні українців взяли участь близько 2 500 іспанських інструкторів.

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Роблес наголосила, що підтримка Іспанії залишається непохитною, особливо в ці дні, коли українське цивільне населення стає жертвами атак, які порушують всі норми права війни та гуманітарного права.

Міністерка оборони запевнила, що Іспанія надсилає в Україну все, що може в межах своїх можливостей.

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