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На околиці Херсона росіяни скинули вибухівку з безпілотника, поранені жителі

Відомо про двох постраждалих.

На околиці Херсона росіяни скинули вибухівку з безпілотника, поранені жителі
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Росіяни скинули з дорна вибухівку на околиці Херсона - у Кіндійці.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, у результаті були поранені двоє чоловіків.

"З Кіндійки до однієї з херсонських лікарень доправлено двох постраждалих. У чоловіків 39 та 65 років мінно-вибухова травма та уламкові поранення", - зазначив керівник адміністрації.

  • Напередодні росіяни теж атакували Херсон та громаду дронами. У результаті обстрілів загинув чоловік, на авто якого окупанти скинули вибухівку.
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