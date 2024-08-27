На околиці Херсона росіяни скинули вибухівку з безпілотника, поранені жителі

Відомо про двох постраждалих.

Росіяни скинули з дорна вибухівку на околиці Херсона - у Кіндійці.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, у результаті були поранені двоє чоловіків.

"З Кіндійки до однієї з херсонських лікарень доправлено двох постраждалих. У чоловіків 39 та 65 років мінно-вибухова травма та уламкові поранення", - зазначив керівник адміністрації.