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У Чернівцях відкрився 33-й центр рекрутингу української армії

Рекрутуватися можуть  чоловіки та жінки з 18 до 60 років.

У Чернівцях відкрився 33-й центр рекрутингу української армії
Фото: Міносвіти

Сьогодні у Чернівцях на вулиці Героїв Майдану, 7 відкрився 33-й в Україні центр рекрутингу української армії, повідомляє Міноборони.

Тут громадяни зможуть отримати консультації, інформацію про частини та посади, умови служби та за бажанням рекрутуватися з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Цивільні рекрутери, котрі пройшли спеціальну підготовку, також можуть надати консультацію за телефонами: +38 (096) 435 8925 та +38 (066) 386 3014 або за електронною адресою: [email protected].

Рекрутуватися можуть  чоловіки та жінки з 18 до 60 років. У центрі можна обрати посаду (відповідно до свого цивільного досвіду), рід військ та частину. Всього у загальній базі центрів рекрутингу української армії більше ніж 10 тисяч вакансій в частинах Сухопутних військ, Повітряних сил, ССО, ГУР МОУ тощо.

Після оформлення до війська новобранці проходять базову загальновійськову, а за потреби й фахову підготовку. Окрім того, у співпраці з Victory Drones та Drone Force реалізуються спільні проєкти по відбору та рекрутингу операторів БПЛА.

“Наша мета – забезпечити, щоб кожен рекрут потрапляв до обраної частини на свою позицію. Останніми місяцями ми спостерігаємо зростаючу динаміку щодо добровольців. Це свідчить про правильність ініціативи та підтверджує доцільність функціонування вже 33 центрів в Україні”, – підкреслив Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Він також зазначив, що Міністерство оборони проводить переговори з представниками місцевого самоврядування щодо розширення мережі рекрутингових центрів по всій території України.

Контакти центрів рекрутингу української армії можна знайти за посиланням.

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