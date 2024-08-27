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Петиція про “Прапор надії” на підтримку військовополонених набрала 25 тисяч голосів

“Прапор Надії” покликаний стати візуальним та моральним нагадуванням про наших полонених.

Петиція про “Прапор надії” на підтримку військовополонених набрала 25 тисяч голосів
Фото: Сергій Волинський

Петиція про створення державного символу “Прапора Надії”, що буде нагадувати світу та кожному українцю про полонених та зниклих безвісти, за 4 дні набрала необхідні 25 тисяч голосів. 

Ініціатором петиції став командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Белінського, оборонець Маріуполя Сергій “Волина” Волинський.

Проєкт “Прапор Надії” покликаний стати візуальним та моральним нагадуванням про наших полонених, зазначив Серій Волинський. Суть проєкту полягає у встановленні чорно-білого прапора під державним прапором України на всіх державних установах та ключових громадських місцях. Чорний колір цього прапора символізує полон, страждання та смерть в полоні, тоді як білий уособлює незламну надію на визволення та свободу.

“Полон ‒ це проблема, яка торкнулася тисяч українців та їхніх сімей. Це не просто фізична неволя, це біль і невідомість, з якими щоденно стикаються наші герої та їхні родини. Ми не можемо забути про тих, хто зараз перебуває у ворожому полоні. Наша спільна відповідальність ‒ нагадувати про них і боротися за їх повернення”, ‒ йдеться у петиції.

“Прапор Надії” ‒ це не разова акція, а довготривала ініціатива, що створить постійне інформаційне нагадування про полонених як всередині країни, так і на міжнародному рівні. “Ми маємо мобілізувати всі сили на звільнення наших героїв і нагадувати світові, що Україна бореться за кожного свого громадянина”, ‒ підкреслив Сергій Волинський.

Нагадаємо, 24 серпня у День незалежності Україні вдалося повернути додому 115 воїнів з російського полону. На українську землю повернулися воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. 

Раніше стало відомо, що Україна розширює переговорну групу, яка займається підготовкою обмінів полоненими. До неї входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

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