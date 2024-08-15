Україна розширює переговорну групу, яка займається підготовкою обмінів полоненими

До неї входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

В Україні розширять переговорну групу, яка від імені Координаційного штабу з питається підготовкою обмінів полоненими.

Про це повідомив на брифінгу голова Служби безпеки Василь Малюк.

За його словами, до цієї групи представники СБУ, Головного управління розвідки, Міністерства внутрішніх справ, Збройни сил, Служби зовнішньої розвідки та омбудсмена.

Малюк відзначив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних, зокрема і тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.