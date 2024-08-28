Кличко: цьогоріч діти навчатимуться переважно очно, в освітніх закладах обладнані укриття на 317 тисяч місць

Пріоритетом навчального процесу у Києві цього року залишатиметься безпека. У столичних закладах освіти навчатимуться 372 тисяч дітей. Загальна місткість укриттів навчальних закладів – 317 000 місць. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Столиця намагатиметься зробити навчання школярів максимально в очному форматі. Навчальний рік в закладах освіти Києва розпочнеться 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025 року. До 950 закладів підуть загалом 372 000 учнів та вихованців. Зокрема, до садочків – майже 58 000 дітей. У школи – 281 000 учнів. В умовах воєнного стану нашим пріоритетом є безпека кожного учасника освітнього процесу – і учнів, і вчителів та всіх, хто забезпечує процес навчання", – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що для забезпечення безпеки освітнього процесу місто впроваджує комплексну програму "Створення безпечного освітнього середовища2. В рамках програми Муніципальна охорона столиці забезпечує фізичну охорону всіх закладів загальної середньої освіти. Всі освітні установи Києва за рахунок міського бюджету обладнані тривожними кнопками, перебувають під цілодобовою пультовою охороною. Також впроваджується система відеонагляду та охоронної сигналізації. Встановлюється високошвидкісний інтернет.

Віталій Кличко наголосив, що місто продовжує збільшувати кількість місць в укриттях, зокрема в освітніх закладах.

"Щодо укриттів – у закладах освіти столиці укриття загально можуть вмістити 317 000 людей. За останніх 2 роки ми збільшили вмістимість укриттів в освітніх закладах на 94 000 місць. В укриттях встановлюють резервне освітлення, резервні джерела струму, системи вентиляції та інше необхідне обладнання. Працює Wi-Fi. Будуємо і нові споруди подвійного призначення із захисними можливостями. Так, у 2024 на це в міському бюджету передбачили майже 1,5 мільярди гривень", – наголосив Кличко.

Як повідомляють в КМДА, крім будівництва і облаштування укриттів важливим для столичної влади є також відновлення пошкоджених ворожими атаками закладів освіти. Від початку повномасштабної війни в Києві були пошкоджені 149 закладів: 55 садочків, 81 школа, 2 позашкільних заклади освіти, шість закладів профтехосвіти, чотири коледжі та один вищий навчальний заклад. Із них тільки у минулому навчальному році – 54 заклади. Загалом уже відновлено 109 об’єктів (тобто 73%). Тривають роботи ще на 40 об’єктах, йдеться у повідомленні КМДА.