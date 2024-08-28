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Уряд Франції випробує заборону смартфонів у школах

У 200 закладах дітям до 15 років влаштують "цифрову павзу". 

Уряд Франції випробує заборону смартфонів у школах
Фото: delfi.lt

У 200 французьких школах діти до 15 років не зможуть користуватися смартфонами упродовж всього дня. Гаджети доведеться здати на вході до закладу.

Як пише The Guardian, експеримент уряду викликаний оприлюдненим цьогоріч звітом спеціальної комісії, яка досліджувала наслідки надмірного використання дітьми екранів.

Виявилося, що зловживання гаджетами "не просто є поганим для дітей, які втрачають сон, набирають вагу та мають проблеми і зором, але й становить загрозу для суспільства та цивілізації в цілому".

Комісія вважає правильним обмеження користування телефонами у кілька етапів: жодного екранного часу до 11 років, гаджети без доступу в інтернет у віці 11-13 років та заборона на соцмережі до 15-річчя дитини. 

Якщо експеримент з нульовою толерантністю до гаджетів у школах виявиться вдалим, у французькому міністерстві освіти готові поширити заборону на усі навчальні заклади країни вже із січня.  

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