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Федоров оголосив про запуск національного опитування про стан освіти

Взяти участь в опитуванні можна до 10 вересня.

Федоров оголосив про запуск національного опитування про стан освіти
Фото: Міносвіти

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про запуск національного опитування про стан освіти. 

“Запускаємо національне опитування про стан освіти спільно з МОН. Ми проводимо багато нарад з тем, що стосуються освіти, але є проблеми, які перебувають поза радарами. Тому хочемо дізнатися в освітян, батьків, студентів і дітей про особливості, які ми ще не ідентифікували”, – написав Федоров. 

Він закликав ділитися своєю думкою про стан освіти. Опитування займе близько 7 хвилин часу. Очікується, що воно допоможе розв’язати проблеми, які існували роками. 

Взяти участь в опитуванні можна до 10 вересня.

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