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Президент – про Покровський напрямок: не можна просто "ви сто тисяч – і ми сто тисяч". У нас була така операція

Зеленський сказав, що рішення про кількість військ ухвалюють саме військові. 

Президент – про Покровський напрямок: не можна просто "ви сто тисяч – і ми сто тисяч". У нас була така операція
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Просування Росії в Донецькій області до курської операції було швидшим, сказав президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024".

Рішення про те, кому і в якій кількість зараз бути на найважчому Покровському напрямку, залежить від військових. Але росіяни на цьому напрямку не відступають, бо при відступі їх розстрілюють.

"І вони будуть тиснути. Для них це потрібно. Як ситуація з Бахмутом. Вони положать 50-60 тисяч людей. Дуже скоро зрозумієте ці цифри. Тому не можна просто «ви сто тисяч – і ми сто тисяч». У нас була вже така одна операція. Я вважаю, що це неправильно. І я дуже радий, що головком Сирський так само вважає", – сказав президент. 

За його словами, з Олександром Сирським щоденно обговорюють посилення Покровського напрямку, а також Торецького і Харківського. 

  • Покровський напрямок залишається найважчим протягом місяців. Окупація Покровська є головною ціллю росіян після провалу наступу на Харків. 
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