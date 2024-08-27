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У Луцьку вночі невідомий стріляв по військових на блокпосту

Один військовослужбовець поранений. Нападник втік.

У Луцьку вночі невідомий стріляв по військових на блокпосту
Ілюстративне фото

У Луцьку вночі невідомий стріляв по військових на блокпосту, повідомляє місцева поліція. 

Інцидент трапився сьогодні вночі в обласному центрі. За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу з охорони об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.

Один військовослужбовець поранений, його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік.

В дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають.

Нагадаємо, два тижні тому на Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні. Стрільця вдалося оперативно затримати.

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